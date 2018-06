Edo Maajka za "Nezavisne": Svi tražimo svjetlo da nas digne iz tame i usmjeri

Najpoznatiji bh. reper Edo Maajka objavio je novi studijski album pod nazivom "Put u plus". Za novo izdanje reper ističe da je opis njegovog života u zadnjih nekoliko godina te da je ovo njegovo najbolje izdanje do sada.

Prije samog predstavljanja albuma, Edo Maajka je objavio i singl "Bolje je bolje", koji je uradio u duetu za pjevačicom Yajom iz sastava "Jinx". U razgovoru za "Nezavisne" Edo Maajka govori o novom studijskom izdanju, do sada objavljenim singlovima, razlikama u promociji singlova i albuma, kao i najavi novih nastupa. Za ljubitelje njegove muzike u Banjaluci otkriva da u taj grad dolazi 10. avgusta sa DJ Soulom i Frenkijem.

NN: Objavili ste novi i dugo očekivani album "Put u plus". Možete li nam reći nešto više o ovom studijskom izdanju?

EDO MAAJKA: To mi je novi album, radio sam ga s nekoliko vrsnih glazbenika kao što su Mario Rašić, Yogi Lonich, Mirsad Dalipi, Toni Starešinić. Sve smo snimili u Studiju "Morris" u Zagrebu, Miro Vidović je to odlično smiksao. To mi je prvi put da sam producent svoje ploče i jako sam uzbuđen što je konačno vani. Izdavač je "Dallas records".

NN: Ko je sve bio zadužen za snimanje novog albuma i koliko ste dugo radili na njemu?

EDO MAAJKA: Neki tekstovi i ideje su nastali prije nekoliko godina, neke sam u samom finišu napisao, dopisao i završio. Sve je složeno u nekoliko proba. Album je moj život u zadnjih nekoliko godina, sa različitim temama, glazbeno je to moje najbolje izdanje do sada, priča o globalnom, lokalnom i osobnom.

NN: Često muzičari kažu da je album prevaziđen, te se mnogi sve češće okreću isključivo objavi singlova zaboravljajući potpuno na album. Vi ste ipak odlučili da se okrenete tradicionalnom načinu predstavljanja materijala. Da li ima budućnosti u objavi albuma?

EDO MAAJKA: Mislim da svaki album mora imati barem 50 odsto videa da bi uspio, tj. da bi se mogao odsvirati. Ljudi izbacuju albume sa 15 pjesama, od toga su tri singl videa i ostale pjesme jednostavno propadnu. To je loša posljedica novih trendova. Iskreno, nemam ništa protiv izbacivanja samo singlova, a onda te singlove kompilirati u izdanje. Dobro mi je i jedno i drugo.

NN: Ujedno ste prije albuma predstavili "No pasaran", "Od sutra", "Ne mogu disati", a sada i singl sa video-spotom za pjesmu koji ste uradili u saradnji sa pjevačicom Yajom. Možete li nam reći nešto o tematici ove posljednje pjesme?

EDO MAAJKA: Tematika je kronični gubitak volje u društvu i u privatnom životu. Ljudi manje-više dobro znaju šta je za njih bolje, samo što nam fali volje. Ja znam da bi bilo odlično prestati pušiti, ali nikako da krenem u prestanak. Svi tražimo to svjetlo da nas digne iz tame i usmjeri, ja mislim da sam ga našao.

NN: Za ovu pjesmu je snimljen i video-spot. Na kojim lokacijama je ekranizovana ova pjesma i ko je sve učestvovao u ekranizaciji?

EDO MAAJKA: Snimali smo sve u "Vintage Industrial Baru" u Zagrebu. Imali smo nekoliko statista, redatelj je Dario Lonjak, scenarij je radila moja žena Lilach Osmić, producent je Danijel Handjal, editirao je Karlo Gorup, a uletio je s pomoći na setu i Tin Žanić. U videu se pojavljuje i Koolade, beatmaker i producent koji je složio davno beat za pjesmu koji sam s bendom preradio u ovo sada.

NN: Kako ste došli na ideju da sarađujete sa Yajom i kako je protekla ta saradnja?

EDO MAAJKA: Odlično, Yaya ima jedan od najmoćnijih vokala na našem govornom prostoru, bila je baš ono što je pjesmi dotad falilo. Drago mi je da je pristala na suradnju, snimila je sve jako brzo i ne znam šta da još kažem osim hvala joj, pravi je profi.

NN: Osim Yaje, na novom albumu su i drugi izvođači, o kome je riječ i kako su protekle te saradnje?

EDO MAAJKA: Dino Šaran je gost na pjesmi "Otrov", odličan refren je složio, snimio je u Sarajevu. Saša Antić je uradio refren za zadnju pjesmu na albumu "Novi dan", ta je pjesma nekako odjava i sažetak svega. Odličan refren koji nije nalik ni čemu što je Sale do sad snimio. Sale i Dino su suradnici izvođači s kojima sam dosad najčešće u karijeri radio, kontam se s njima i lako završavamo pjesme.

NN: Da li se tokom snimanja ovog video-spota desila neka interesantna anegdota koju ćete pamtiti?

EDO MAAJKA: Desilo se puno toga, trebalo je da imamo backdrop sa ilustracijom za "No Pasaran" koju je radio Anur Hadžiomerspahić, dragi prijatelj koji više nije sa nama, jako mi fali, genije s kojim sam volio raditi i družiti se. To je bitna scena u videu s kojom skontavam da sam došao na svoj koncert, na kraju smo brzinski izmijenili scenu backdrop sa majicom na kojoj je odštampana ista ilustracija i dobro je ispalo.