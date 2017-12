"Egzil" album godine u BiH

Reperi Frenkie i Kontra s producentom Indigom, koji su ovog mjeseca objavili album "Egzil", prvi su na listi najboljih albuma koje su objavili bh. izvođači u godini na izmaku.

Listu je sastavio poznati muzički portal "Muzička zona". Album je u novembru najavljen singlom "Đe Će Ko". Obožavaoci slavnih muzičara ističu da nije teško primijetiti koliko su se reperi trudili oko svakog detalja u vezi s ovim albumom. Studijsko ostvarenje zvuči kao jedna cjelina zbog recepta koji je koristio Indigo, prema kojem se svaka pjesma melodijom ili temom nadovezuje na sljedeću. Frenkie i Kontra tekstovima su bili još maštovitiji i precizniji.

U ovoj godini publika je dočekala i prvi album benda "Holographic Human Element". Album "Philophobia" može se opisati kao vrhunac u postojanju ovog benda. Instrumentali publiku vode kroz različite žanrove, a članovi benda ističu da su na ovaj način željeli da slušaoce zvukom povedu u potragu njihovog mjesta u svemiru.

Genijalci koji stoje iza imena "Basheskia & Edward EQ" pripremili su novo izdanje "Opasan čovjek - pjesme Mehmeda Begića". "Muzička zona" ovaj album opisuje kao toplu preporuku za one koji vole da čuju nešto drugačije. Nedim Zlatar i Leo Šarić su na briljantan način prenijeli pjesme Mehmeda Begića.

Četvrto mjesto je zauzeo legendarni gitarista Damir Avdić sa svojim albumom "Amerika". Muzički stručnjaci su ovog umjetnika opisali kao beskompromisnog borca koji se ne libi ničega, udara po onom što smatra nelogičnim i nepoštenim, on je još jedan uzaludni borac koji svojom lirikom pogađa sve zlo što nam se dešava, kako u regiji, tako i u svijetu oko nas.

Na petom mjestu je sastav "Dubioza kolektiv" i njihov novi album "Pjesmice za djecu i odrasle".

Singlovi "Himna generacije" i "Treba mi zraka" su najavili izlazak albuma i naglasili da se sprema nešto zanimljivo. Obje pjesme osvojile su slušaoce velikom brzinom, dok pregledi na YouTube kanalu broje milione.

Na listi najboljih se nalazi i "Helem Nejse". Njihov album "Go u gostima" je bukvalno eksplodirao na ovoj našoj maloj sceni. Uspjeli su se albumom i pojedinim singlovima uvući u zvučnike mnogih, čak i onih koji ih do sada nisu poznavali, pomenutim projektom. Jaki bitovi i još jači tekstovi vode slušaoca u poseban svijet repa, na koji do sada niko nije navikao.

Na listi se nalaze i "Sarajevoholik" sarajevskog repera prof. sterMe, zatim "No Rules" s materijalom "Na cesti bola", i mladi bend "Koža", koji su objavili album "Niko nisam danas".