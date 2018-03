Ekstra ponuda za boravak u OK kampu aktuelna do kraja marta

Najvjernija festivalska publika OK kamperi, ima priliku da u narednih nekoliko dana, do kraja marta ugrabi OK kamp pakete po aktuelnim cijenama u okviru EKSTRA ponude.

Naime, po trenutnoj cijeni od 30,00 KM kamperima je do isteka ponude na raspolaganju OK kamp paket koji obuhvata trodnevni boravak u kampu uz mogućnost prisustva festivalskom programu na sva tri stejdža. Svima onima koji uz ovu ponudu žele i prevoz iz većih gradskih centara u BiH do Tjentišta i nazad na raspolaganju je Paket III po cijeni od 60,00 KM.

Uplate za paket OK kamp biće moguće i na samom licu mjesta na recepciji kampa na dan početka festivala po tada važećim cijenama. Svi oni željni avanture i adrenalinskog doživljaja u prirodi imaće priliku da u OK kampu izvrše prijavu za rafting avanturu na Tari ili za planinarsku šetnju najljepšim stazama NP Sutjeska.

Za one kampere koji se odluče da i tokom dana uživaju u najboljim ritmovima, zabavi i druženju spremili smo odličan program na dnevnom OK stejdžu na kojem će ih ove godine zabavljati Laka, Zemlja gruva, Atheist rap, Obojeni program, Orthodox Celts, Ritam nereda. Nakon zagrijavanja na dnevnom stejdžu selimo se na Jägermeister main stage gdje su za odličnu zabavu na ovogodišnjem Nektar OK Festu zaduženi: Stereo MC’s, Rudimental DJ set, Gibonni, Kiril Djaikovski, Hladno pivo, Jinx, Letu Štuke, S.A.R.S., Elemental-

Kako se prijaviti za jedan od OK kamp paketa po EKSTRA ponudi do kraja marta i kako ne propustiti sjajnu zabavu na Tjentištu 06/07/08 jula saznaćete na zvaničnoj stranici festivala.

I ove godine banka partner festivala je Addiko Bank.