Električni orgazam koncertom obilježava 40 godina svog trećeg albuma

Rok sastav Električni orgazam održaće povodom 40 godina svog albuma obrada "Les chansones populaires" koncert 15. decembra u Mts dvorani, najavili su organizatori.

Kako se navodi, pored odabranih pjesama sa "Les chansones populaires”, Električni orgazam će svirati i svoje hitove kao što su "Igra rokenrol cela Jugoslavija", "Zlatni papagaj", "Da si tako jaka", "Nebo", "Svečane bele košulje", "Seks, droga, nasilje i strah" i druge.

Nakon novotalasnog debija "Električni orgazam" (1981) i sledećeg "Lišće prekriva Lisabon" (1982), beogradski sastav se 1983. godine okrenuo albumu obrada na engleskom jeziku, snimivši "Being For the Benefite of Mr. Kite" Bitlsa (Beatles) i "Citadel" Roling stonsa (Rolling Stones).

Tu su i "The Man Who Sold the World" Dejvida Bovija, "Metal Guru" Ti reksa (T Rex), "When the Music's Over" Dorsa (Doors), "I'm Waiting For the Man" Velvet andergraunda (Underground), uz "Blue Moon", koju je izvodio Elvis Prisli (Presley).

Album su bili snimili gitarista i pjevač Srđan Gojković Gile, klavijaturista Ljuba Đukić, gitarista Ljubomir Jovanović Jovec i basista Jovan Jovanović Grof, uz gostujućeg bubnjara Ivana Pika Stančića, a iz Mts dvorane se kaže da je "Les Chansones Populaires" album sa obradama pjesama uz koje su odrasli i koje su njima bile bitne.