Elton Džon se od britanske publike oprostio u Glastonberiju

PILTON - Ovo je "veoma posebno i dirljivo veče" - rekao je Elton Džon i oprostio se od britanske javnosti u nedjelju uveče na bini legendarnog Festivala u Glastonberiju, na jugozapadu Engleske.

U zlatnom odjelu, s naočarama s crvenim staklima, 76-godišnja zvijezda je pomalo ukočeno stigla na scenu, bodrila publiku prije no što je počela pjesmu "Pinball Wizzard" koju je Elton Džon izveo u filmu "Tomi" (1975), adaptiranom iz rok opere grupe "The Who".

Zatim je nastavio sa "The Bitch is Back", a potom rekao: "Ovo je veoma posebno i emotivno veče za mene, ovo je možda moj posljednji nastup u Engleskoj, u Velikoj Britaniji, tako da želim da budem dobar".

Elton Džon koji će svoju svjetsku oproštajnu turneju završiti u Stokholmu 8. jula, zatvorio je 51. Festival pred desetinama hiljada posjetilaca na čuvenoj bini "Piramida".

"Stigao sam jutros u sedam sati na ovaj poseban dan u istoriji Glastonberija", rekao je gledalac Ben Monk za AFP. "Zato što će nam ovo nedostajati!", dodao je posebno odjeven u znak počasti Eltonu za koga je rekao da je "veliki čovjek".

"Ne postoji niko kao on!", istakla je Džastin Klejton koja se udala uz zvuk pjesme "Your Song". "To je dirljivo za nas. I isto je za mnoge, budi mnogo uspomena svih generacija pred kojima je nastupao", rekla je ona.

"Već smo ostali bez naočara Eltona Džona", rekla je Džudi Berger koja je prodavala ogromne modele sa štrasom, sa žutim ili ružičastim staklima, čak i neobično velike "potpuno lude, skroz presvučene krznom".

Najavljena su bila četiri gosta iznenađenja, a glasine su najavile Harija Stajlsa, Bilija Džoela, Eda Širana ili Britni Spirs, ili čak Dua Lipu.

"Ovo je prvi put da sam zamoljen" da pjevam u Glastonberiju, rekao je Elton Džon krajem maja u intervjuu za "BBC". "Dođe pravo vrijeme, vjerujem u sudbinu i to je najljepši način da se završi u Engleskoj", rekao je on.

Nedjeljni koncert je drugačiji od onoga što je publika viđala tokom turneje Eltona Džona koji je koristio ekstravagantne kostime i spektakularne vizuelne efekte da prate svoje hitove "Tiny Dancer", "Rocket Man" ili "Your Song".

Elton Džon, dirnut "zdravom" tremom pred nastup, po riječima njegovog supruga Dejvida Furniša, već je najavio da će početi pjesmom koju nije izvodio deset godina. Ali iako se Elton Džon oprašta od scene, planira da na jesen radi na novom albumu.

Pod nazivom "Farewell Yellov Brick Road", posljednja turneja tog pjevača koji je prodao 300 miliona prodatih ploča širom svijeta počela je 2018. godine i prvobitno je trebalo da traje tri godine, sa više od 300 planiranih nastupa.

Ali poremećena je pandemijom koronavirusa, operacijom kuka 2021. i pozitivnim testom na kovid prošle godine.

Prije Eltona Džona, Blondi, Jusuf/Ket Stivens, reper Lil Nas Ks ili Sofi Elis-Bekstor su se smjenivali u nedjelju na bini "Piramida".

Iznenađenja u nedjelju uveče nisu jedina ovogodišnjeg Glastonberija.

U petak, Foo Fighters su, prvi put poslije 25 godina na festivalu upali na koncert iznenađenja, gdje je najavljena misteriozna grupa "Churnups".

Frontmen Foo Fighters-a i bivši bubnjar Nirvane, Dejv Grol, takođe je pozvan da se pridruži Guns N'Rouzisima na bini – za njihovo prvo pojavljivanje na festivalu - za ponovo posećeni "Paradise City", kao i Pretenders.

Među ostalim hedlajnerima festivala, Lana Del Rei, Levis Capaldi, Arctic Monkeis, Amadou and Mariam, ili čak Rick Astlei i njegova neizostavna "Never Gonna Give You Up" koja ga je učinila zvijezdom 1987.

Glastonberi dočekuje više od 200.000 posjetilaca koji stižu sa šatorima i rančevima, prenosi "Beta". Početkom novembra karte su rasprodate za nešto više od sat vremena za ovogodišnji festival, uprkos cijeni od blizu 400 evra.