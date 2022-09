Elton Džon zaustavio koncert zbog kraljice Elizabete II

Ser Elton Džon pauzirao je svoj nastup u Torontu u četvrtak naveče kako bi odao emotivnu počast kraljici Elizabeti II nakon njene smrti u 96. godini.

75-godišnji muzičar pohvalio je kraljičinu "nadahnjujuću prisutnost" dok se obraćao okupljenima prije nego je izveo svoj hit, "Don't Let the Sun Go Down on Me", dok su slike nasmijane kraljice, koja je bila obučena u jarkoljubičasti kaput i šešir, prikazane na panelima na bini.

Tokom odavanja počasti, Elton je rekao: "Bila je nadahnjujuća prisutnost, bila je fantastična. Vodila je zemlju kroz neke od naših najvećih i najmračnijih trenutaka s ljupkošću i pristojnošću i istinskom brižnom toplinom."

Elton John pays tribute to Queen Elizabeth on her passing Toronto 2022 #EltonJohn #QueenElizabethII #Toronto pic.twitter.com/pe91kRr8nh — Shawn Maclean (@Rincon650Shawn) September 9, 2022

Nakon vijesti o kraljičinoj smrti, Elton se oglasio i na društvenim mrežama kako bi podijelio svoju tugu zbog njene smrti. On je dodao da je zajedno s ostatkom nacije, duboko ožalošćen zbog vijesti o smrti njenog veličanstva kraljice Elizabete.

Kraljica Elizabeta II bila je najdugovječniji britanski monarh u istoriji i bila je na čelu države 69 godina. Njeno Veličanstvo je mirno preminula u dvorcu Balmoral.

(Hello Magazine)