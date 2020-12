Eminem iznenada objavio novi album, glavne teme nasilje i terorizam

Eminem je ponovo iznenadio fanove objavom novog materijala, ovog puta im je predstavio 16 novih pjesama na albumu "Music to Get Murdered By - Side B".

Nagađanja o novom albumu Eminema počele su se širiti početkom sedmice, na sreću njegovih fanova glasine su se obistinile i album je objavljen.

Eminem je u posljednjih nekoliko godina toliko puta iznenadno objavio album da se sada čak i najmanja glasina o objavi novog materijala smatra zvaničnom najavom.

"Side B" stiže 11 mjeseci nakon što je reper iznenadio albumom "Music to Be Murdered By", a prije toga je 2018. iznenadno objavio "Kamikaze".

Glavna tematika albuma je kritika nasilja i terorizma, surovosti društva, ali i današnjih mladih takozvanih hip-hopera.

Ovaj popularni reper nedavno je gostovao u programu "Saturday Night Live", gdje je uz Pita Dejvidsona učestvovao u skeču posvećenom njegovom spotu "Stan".