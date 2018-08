Eminem iznenadio sve i objavio novi album "Kamikaze"

Slavni američki reper Eminem objavio je svoj deseti album "Kamikaze" na kom se nalazi čak 13 pjesama.

Američki reper Eminem je svoj album pripremao u tajnosti, te je bez ikakve najave objavio svoj deseti studijski album pod nazivom "Kamikaze", što je izazvalo pravu euforiju među ljubiteljima rep i hip-hop muzike.

Tako se njegov album iznenada pojavio na striming i download servisima, nakon Albuma Revival iz 2007. koji je pokupio najviše kritika.

Na najnovijem albumu "Kamikaze" nalazi se 13 pjesama, od kojh će se numera Venom naći na nadolazećem filmu “Spajdermen 2” u kome glumi Tom Hardi.

Omot albuma prikazuje kako Eminem ide u napad sa svojim hejterima zbog njihovih reakcija na njegov prethodni album "Revival", dok pjesme otkrivaju introspektivnu, osjetljivu stranu repera, koji je prvi put otkrio da se predozirao, te da je bio na korak do smrti.

Na nekoliko pjesama sa albuma "Kamikaze" reper izražava svoju ifrustiranost zbog negtivnih reakcija ljudi na "Revival" album.

Tried not 2 overthink this 1... enjoy. #KAMIKAZE Out Now - https://t.co/ANw73KbwMt pic.twitter.com/qfQoTYBTUy