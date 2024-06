Eminem objavio novu pjesmu

Eminem je objavio novi singl “Houdini”, prvi sa njegovog nadolazećeg albuma “The Death of Slim Shady.

Ova pjesma je dugo iščekivana, a najavljena je kreativnim videom na Instagramu u kojem Eminem razgovara s mađioničarom Dejvidom Blejnom.

Singl označava Eminemov povratak na muzičku scenu nakon njegovog posljednjeg albuma "Music to Be Murdered By" iz 2020. godine.

U aprilu, nakon nastupa na NFL Draftu 2024. u Detroitu, Eminem je najavio da će njegov nadolazeći novi album – prvi nakon "Music To Be Murdered By" iz 2020. godine – biti nazvan "The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)".

Eminem je nastavio da obećava da će ubiti svoj alter ego – popularizovan albumom "The Slim Shady LP" iz 1999. godine, sa lažnim true-crime šoom o smrti tog lika, a nakon toga je objavio i pravu čitulju u Detroit Free Pressu ranije ovog mjeseca, prenosi b92.

