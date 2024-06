Eminem je juče objavio novi singl "Houdini", prvi sa njegovog nadolazećeg albuma "The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)".

Ova pjesma je dugo iščekivana, a najavljena je kreativnim videom na Instagramu u kojem Eminem razgovara s mađioničarom Dejvidom Blejnom.

Singl označava Eminemov povratak na muzičku scenu nakon njegovog posljednjeg albuma "Music to Be Murdered By" iz 2020. godine.

Poslušajte:

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.