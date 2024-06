Eminemov "Houdini" osvaja top liste (VIDEO)

​Eminemova posljednja pjesma se zakucala za vrh početne sedmice na britanskoj listi singlova ove godine.

Američki reper, pravim imenom Maršal Meters, osigurao je svoj 11. broj jedan singl u Velikoj Britaniji s pjesmom "Houdini".

Pjesma, koja se poziva na njegov album "Without Me" iz 2002., trebala bi se pojaviti na njegovom nadolazećem studijskom albumu "The Death Of Slim Shady (Coup De Grace)".

Osvojio je prvo mjesto u Ujedinjenom Kraljevstvu sa 104.800 jedinica na listi ove sedmice i 13.3 miliona strimova, prema "Official Charts Company".

Ovo postignuće označava prvo mjesto repera rođenog u Mizuriju u Velikoj Britaniji od "Godzille" iz 2020. godine, s pokojnim Juice Wrldom.

Međutim, 51-godišnjak je dobio žestoku reakciju na pjesmu, jer se vjeruje da stihovi upućuju na pucanje u stopala reperki Megan Thee Stallion 2020. godine, prenosi "BelfastTelegraph".

