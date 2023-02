Epica, Jenner i još 23 benda donose žestoki gitarski zvuk na EXIT!

Nakon najave jednog od najzapaženijih novih gitarskih sastava Viagra Boys, vladari žestokog, ekstremnog zvuka i ove godine upotpuniće EXIT festival i načiniti od njega od 6. do 9. jula praznik metala, punka i rock’n’rolla!

Na Glavnu binu stiže Epica, jedan od vodećih svjetskih simfo-metal sastava iz Holandije, kao i beogradski ženski metal bend Jenner, dok 23 nova imena kultne Explosive bine predvode kanadski Exciter i američki Massacre, kojima će ovo biti prvi nastup u Srbiji, te brazilski metalci NervoChaos, meksička Armada, danski Night Fever, talijanski Violentor i mnogi drugi!

Oni se pridružuju do sada objavljenim hard core punkerima Wolfbrigare, punk-rock divi Suzi Moon, britanskim legendama Cockney Rejects, ali i sastavima The Toasters i Mortal Kombat, koji stižu na omiljeni Visa Fusion stage.

U EXIT Univerzum slijeće simfonijski metal sastav Epica, sekstet predvođen jedinstvenim vokalom Simone Simons. U svom muzičkom portfoliju imaju osam studijskih albuma, od koji se polovina našla na listi top 10 najprodavanijih u Holandiji, dok su LP izdanjima „Requiem for the Indifferent“ (2012) i „The Quantum Enigma“ (2014) dostigli internacionalnu prepoznatljivost i našli se na američkoj Billboard 200 top listi. Iza sebe imaju i Music Export Awards nagradu, koja im je 2015. dodjeljena kao najuspješnijem internacionalno prepoznatom holandskom bendu, dok se album „The Holographic Principle“ iz 2016. godine našao na desetom mjestu Loudersound top liste najboljih simfo-metal LP izdanja.

Na Glavnoj bini pridružuju im se i thrash metalke, beogradski sastav Jenner, čiji je album „To Live is to Suffer“ pobrao pozitivne kritike širom svijeta, a objavio ga je francuski Infernö Records.

Gitarski hram EXIT festivala, kultnu Explosive binu, prodrmaće novih 23 najžešćih hardcore, metal i punk bendova sa različitih krajeva svijeta.

Prvi put u Srbiji nastupit će legendarni kanadski sastav Exciter, pioniri speed metal žanra sa muzičkom karijerom dugom skoro pola vijeka i američki Massacre, čiji je debitantski album „From Beyond“ definisao i usmjerio death metal kao pravac. Pridružuju im se brazilski NervoChaos, koji je singlovima „Son of Sin“, „Torn Apart“ i „Taphephobia“ najavio predstojeći, jedanaesti studijski album „Chthonic Wrath“, kao i meksički metalci Armada, talijanski Violentor i danski hardcore punk bend Night Fever, dok sastav Sacred Reich ipak neće nastupiti.

Snažnu regionalnu postavu predvode internacionalno prihvaćeni beogradski speed/thrash metal bend Bombarder, kultni bugarski sastav Hyperborea, slovenački punkeri Hak Attak i metalci Sarcasm, hrvatski Flesh i Dead Dog Summer, hardcore kvartet Urban Instinkt iz Bosne i Hercegovine i punk-rock petorka Punkreas iz Crne Gore, dok će domaću scenu predstavljati bendovi Larska, Polywhy, Svlak, 3 A. M., Affliction, Fiskalni račun, Vršnjačko nasilje, Dead Joker i Claymorean.

Pored gitarskog zvuka i žestokog andergraunda, koje predvode sastavi Viagra Boys, Epica, Cockney Rejects, The Toasters, Jenner, Wolfbrigade, Exciter, Massacre, Suzi Moon i mnogi drugi, multižanrovskom iskustvu EXIT festivala doprinijet će najuticajniji elektronski punk sastav svih vremena The Prodigy, bogovi hip-hopa Wu-Tang Clan, višestruki nosilac Grammy nagrade Skrillex, Alesso, Dimitri Vegas & Like Mike, Sofi Tukker, Claptone, Chase & Status, najtraženiji izvođači elektronske scene, kolektiv Keinemusik, duo CamelPhat, Indira Paganotto, Hot Since 82, LF System, Vintage Culture i mnogi drugi.

EXIT festival biće održan od 6. do 9. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi. Festivalske ulaznice dostupne su po promotivnim cijenama od 128 KM i uz uštedu od 50 odsto, a mogu se kupiti na sajtu festivala, kao i na prodajnim mjestima u zemlji i online gigstix.ba.