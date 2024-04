Esma Numanović za "Nezavisne": Osjećam se kao sunđer za muziku, riječi i emocije

Mlada bosanskohercegovačka kantautorka Esma Numanović nedavno je objavila pjesmu "Jutro", koja je ujedno treći singl sa nadolazećeg albuma prvenca pod nazivom "Blista".

"Jutro" je pop pjesma koja slušaoce duhom vodi u svijet dobrog raspoloženja, za koju je muzički aranžman, kao i za Esmin prvi album, uradio bosanskohercegovački muzičar, pjevač, kompozitor i interpretator sevdalinke Damir Imamović.

Numanovićeva je interesovanje za umjetnost pokazala od ranog djetinjstva kroz sviranje harmonike i gitare, pjevanje, glumu i ples, a iako je po obrazovanju diplomirani politikolog, paralelno sa studiranjem bavila se i muzikom.

Nakon decenije pjevanja kaver muzike odlučuje se za privremeno povlačenje sa scene, kako bi se posvetila stvaranju sopstvenog muzičkog izraza - prvu autorsku pjesmu "Mrvice sunca" objavila je 2019. godine, a na albumu "Blista" publiku će dočekati 11 novih pjesama, od kojih su "Blesav", "Snovi" i već pomenuto "Jutro" objavljeni u formi singlova.

Više o novom singlu, počecima solističke karijere i nadolazećem albumu Numanovićeva je govorila u intervjuu za "Nezavisne".

NN: Nedavno je objavljen Vaš singl "Jutro", za koji je tekst i muziku pisao Damir Imamović. Sa Imamovićem ste sarađivali i ranije, kako teče ta saradnja, kakva iskustva nosite i koliko ste zadovoljni rezultatima?

NUMANOVIĆ: Saradnja sa Damirom teče prirodno, baš kao neka rijeka svojim tokom. Ona za mene predstavlja diku, mir i radost. Naša zajednička priča počela je prije četiri godine kada je Imamović za mene napisao pjesmu "Snovi". Rad na toj pjesmi otkrio nam je osjetnu sinergiju i probudio svijest da zajedno možemo stvoriti još mnogo lijepih pjesama. Nakon par mjeseci poznanstva i mnoštva razmijenjenih autorskih tekstova i muzike s obje strane, Damir je predložio da snimim album. Iskustvo rada na albumu, zbog profesionalnog procesa u kojemu smo uspjeli sačuvati inicijalnu emociju, za mene predstavlja enormno zadovoljstvo.

NN: "Jutro" je ujedno i treći singl koji najavljuje Vaš album prvenac "Blista". Kad možemo da očekujemo album i kako teku pripreme? Šta sve pripremate?

NUMANOVIĆ: Album je u cjelosti spreman. Nakon tri objavljena singla sa video-spotovima, u aprilu ili maju ove godine će uslijediti još jedna pjesma koju prati originalan spot, a sa kojom će izaći i sve ostale pjesme. Trenutno pripremam plan distribucije na muzičkim platformama, pokušavam izabrati adekvatan datum, a kako bi sve blagovremeno i istovremeno stiglo na "police" digitalnih prodavnica. Osim toga, pripremam se psihički da kontaktiram drage muzičare i muzičarke, kako bismo počeli sa probama za izvođenje mojih pjesama uživo. Radim na tome da netom nakon izlaska albuma, što bi, dakle, trebalo biti sredinom proljeća, budemo spremni da pjesme izvodimo pred publikom.

NN: Kako Vi gledate na značaj objavljivanja albuma, budući da je u današnje vrijeme moguće objaviti neograničen broj pojedinačnih pjesama. Da li je za Vas kao mladu umjetnicu bitno da imate album kao neku vrstu afirmacije u svijetu muzike?

NUMANOVIĆ: Biću sasvim iskrena - nisam bila svjesna važnosti koncepta albuma dok nisam počela stvarati svoj. Album jeste jedan način da postignete afirmaciju u svijetu muzike, iako je to moguće ostvariti i pojedinačnim pjesmama. Ipak, za mene je moj album moja prva umjetnička lična karta. Sada imam osjećaj da posjedujem pun paket za ponuditi ljudima koji su voljni taj dar od mene prihvatiti.

NN: Za pjesmu "Blesav" ste sami pisali tekst i muziku. Da li još uvijek pišete, hoće li se još nešto naći na prvom albumu?

NUMANOVIĆ: Da, pisala sam godinama i pišem redovno. Nadam se da ću to još dugo raditi. Tekstove za još tri pjesme iz mog prethodnog opusa, objavljene prije pjesme "Blesav", potpisujem kao kantautorica. To su pjesme "Run", "Ko je s kim" i "Daleko". Pjesmu "Mrvice sunca" sam pisala sa prijateljima, a nekoliko pjesama za nadolazeći album smo zajedno pisali Damir i ja. Dakako, album sadrži još nekoliko pjesama za čije sam tekstove i muziku u potpunosti odgovorna i to me mnogo raduje.

NN: U svom stvaralaštvu kombinujete pop muziku sa zvukom sevdaha, soul muzike i elemente drugih žanrova. Šta Vas je inspirisalo na ovakav muzički izražaj, odakle potiče Vaš muzički jezik?

NUMANOVIĆ: Moj muzički jezik potiče iz kuće, a "kuća" mi se nalazila na raznim mjestima. Pored kuće, tu su društva u kojima sam odrastala: od lokalnih, preko regionalnih, do internacionalnih - sve sam upijala. Ponekad se osjećam kao sunđer za muziku i lirike. Volim zvuk prirode, ali i ljudski glas, instrumente, emocije, žamor različitih jezika, žice, trzalice. Uživam u kombinovanju i dijeljenju onog što osjećam, pa se tako i rađa moj muzički jezik.

NN: U kojem trenutku ste odlučili da ćete se profesionalno baviti muzikom i šta je prevladalo u korist ove odluke?

NUMANOVIĆ: Prva, pomalo nesvjesna, odluka pala je sa navršenih 18 godina. Shvatila sam da mogu zarađivati radeći ono što volim, pa sam tako dugo pjevala strane i domaće pjesme širom Bosne i Hercegovine. Druga, malo svjesnija, odluka desila se kada sam počela objavljivati autorske pjesme. Treću, u potpunosti svjesnu, konačnu odluku donijela sam kada sam se posvetila radu na nadolazećem albumu. U korist svake od navedenih odluka prevagnula je ljubav prema ovoj vrsti životnog izričaja.

NN: Koji su najveći izazovi sa kojima se mladi ljudi u BiH susreću kada pokušaju da samostalno grade muzičku karijeru, koji su segmenti Vama bili najteži?

NUMANOVIĆ: Čini mi se da je često najveći izazov prevladati strah od neuspjeha. To nije izazov samo za izgradnju muzičke karijere, to je izazov za bilo koji poduhvat i bilo koju profesionalnu karijeru. Ljudi nerijetko odustanu kada naiđu na prve prepreke jer se plaše da će se povrijediti ili pasti. Kao da povreda ili pad nisu sami po sebi dovoljno bolni, tu je i okruženje koje, u želji da olakša ili oteža, kaže "batali to, bavi se nečim drugim". Kada takvih komentara dobijete više, veće su vjerovatnoće da ćete i sami pomisliti da je trud uzalud. Moja sreća je što mogu da potisnem potrebu da pomislim da je nešto teško. Sve dok znam koje zadovoljstvo rezultat nosi, ostajem proaktivna osoba i trudim se naći rješenja. Ipak, objektivno gledajući, meni je najteže bilo pronaći finansijska sredstva da po najvišim standardima snimim i distribuiram sve pjesme i spotove. Možda zbog toga moj put duže traje, ali na kraju su se kockice posložile i zahvaljujući svom radu, svojim drugim poslovima i nesebičnoj pomoći dragih ljudi lijepa muzika je sada tu i jedva čeka da se drugima uvuče pod kožu.

NN: Ko su Vam najveći muzički uzori, čiju muziku volite da slušate?

NUMANOVIĆ: Moji muzički uzori su Shakira, Alicia Keys, Whitney Houston, Lauryn Hill, Gibonni, Kemal Monteno, Tina Turner, Natali Dizdar, "London Grammar", "Indexi", "Letu Štuke", "Coldplay", "Velahavle"... Moram se zaustaviti jer bi ovaj odgovor mogao zauzeti nekoliko stranica. Moje plej-liste su jako šarene i ispunjene popularnim i manje popularnim izvođačima i izvođačicama. Sve zavisi od raspoloženja u datom trenutku.

NN: Kakvi su Vam planovi za budućnost, šta biste voljeli da ostvarite?

NUMANOVIĆ: Moja želja je da nastavim stvarati i dijeliti muziku. Ako se ukažu prilike, voljela bih tu muziku izvoditi uživo za ljude kojima ta muzika godi. Plašim se riječi "plan", jer čovjek ne zna šta ga u narednom trenutku čeka, ali ću se usuditi ovaj put pa reći da planiram pjevati i pisati sve dok mi biće i univerzum to dopuštaju.

Ljubav prema harmonici

NN: Pohađali ste četiri godine časove harmonike u osnovnoj muzičkoj školi, svirate li i danas ovaj instrument, koji se provlači i kroz nove pjesme?

NUMANOVIĆ: Nažalost, harmoniku već godinama ne sviram. Nakon što smo se porodično iz Živinica, gdje smo živjeli od 1997. godine, preselili u Sarajevo, harmoniku sam još neko vrijeme svirala u školskim orkestrima. Napustivši muzičku školu izgubila sam dodir sa tim prekrasnim instrumentom, ali ponos još uvijek živi svaki put kada pogledam diplome i medalje sa državnih takmičenja. Baš sam nedavno kod Damira željela zasvirati i kada sam shvatila koliko sam ispala iz forme, pomislila sam da bi bilo lijepo obnoviti znanje. Ipak, udaljavanje od harmonike nije predstavljalo udaljavanje od instrumenata, moj interes se samo preusmjerio na gitaru, sa kojom sam danas najbolja prijateljica. Iako mislim da ona mene bolje poznaje nego ja nju, redovno mi pomaže kada želim ispratiti neke svoje tekstove ili samo posložiti misli.

