Euforija pred dolazak kraljeva romske muzike u Banjaluku

Kraljevi romske muzike, kultni sastav "Gipsy Kings by Andre Reyes" nastupiće u Banjaluci 21. februara u Sportskoj dvorani "Borik". Ova muzička senzacija u grad na Vrbasu dolazi u sklopu aktuelne svjetske turneje "Gipsy Kings by Andre Reyes", a grupa će nastupiti pred 1.800 ljudi, koliko je karta pušteno u prodaju.

Mjesta za koncert će biti sjedeća, ali su izvođači najavili da će svojim repertoarom zasigurno rasplesati sve prisutne, jer, kako su ranije najavili, niko ne može biti imun na flamenko rumbu.

Organizatori koncerta istakli su da je u pitanju jedan istinski muzički spektakl, koji će grad Banjaluku upisati na svjetsku mapu muzičkih događaja.

"Predstojeći događaj je istinska ljubav prema sjajnoj muzici i prema sjajnim ritmovima flamenka, rumbe, sambe i svemu onome što pokreće ljude. Znamo da je velika grupa u pitanju i iza njih su decenije svjetske karijere, a svakako, tu su brojni albumi i hitovi koji su poznati širom svijeta", poručili su organizatori koncerta, predstavnici agencije "Music Time".

Tomislav Kašljević, producent najavljenog muzičkog spektakla, dodao je da je pred njima bio veliki izazov u organizaciji ovog koncerta, jer članovi grupe ne žive na istim lokacijama te je bio veliki izazov okupiti ih i dovesti na jedan događaj.

"Ovo je velika i komplicirana stvar. Oni su ovih dana u Istanbulu, onda stižu u Zagreb. Ovaj projekat radim zato što volim. Zaista volim Banjaluku i zahvaljujući mojim poslovnim prijateljima iz 'M:tela', organizujemo ovaj spektakl", istakao je Kašljević.

Producent je dodao da postoje predrasude publike prema ovom koncertu zbog visine cijene ulaznica, ali je dodao da će ovo biti pravi spektakl sa vrhunskim zvukom i odličnom rasvjetom.

"Zagreb, Beograd i Sarajevo su rasprodani. Sarajevo ima još vrlo malo karata. 'Sava' centar je pun, 'Vatroslav Lisinski' je pun, 'Skenderija' je puna. Nažalost, Banjaluka je mala, i ovo je veliki zalogaj, ali karta ne može biti ispod 40 KM pa do najskupljih od 80 KM. Znam da je mnogima to jako puno, ali vjerujete, to je minimalno da bi se pokrili troškovi grupe i produkcije. Želim da se ovim koncertom ostavi trag u Banjaluci i vrlo često nas je partner 'M:tel' pratio", rekao je Kašljević.

Muzika andaluzijskih roma nešto je što oduvijek oduševljava ljude širom planete. Zaljubljenici u ovu muziku bili su veliki Salvador Dali, Čarli Čaplin i Pablo Pikaso.

Portparol kompanije "M:tel" Milica Kondić istakla je da ova kompanija nastoji da podrži što više događaja koji su važni za naš grad i zemlju.

"Smatramo da sa bendom 'Gipsy Kings' u Banjaluku dolazi jedan veliki spektakl. Mislim da svi znaju njihove pjesme i to je muzika koju mogu da slušaju ljudi od sedam do 77 godina i vjerujem da će ovo biti jedan od boljih koncerata u Banjaluci. Drago mi je što je produkcija stavila Sarajevo i Banjaluku, odnosno BiH, na mapu svjetskih gradova gdje dolaze ovakvi umjetnici", zaključila je Kondićeva.