Evo koliko Maraja Keri svake godine zaradi od pjesme "All I Want for Christmas Is You"

Rijetko šta ukazuje na prazničnu sezonu više od hita Maraje Keri "All I Want for Christmas Is You".

Pjesma je postala sinonim za božićne praznike i teško je otići bilo gdje u ovo doba godine, a da je ne čujete.

Za Keri je ova pjesma poklon koji ne prestaje davati.

Billboard procjenjuje da je pjevačica prošle godine od pjesme zaradila 1.86 miliona dolara, dok prema studiji The Economista iz 2016. Ceri svake godine zarađuje prosječno 2.5 miliona dolara od tantijema.

Pjesma objavljena 1994. mogla bi premašiti 100 miliona dolara ukupne zarade u 2023., tvrdi izvještaj Associated Pressa.

"All I Want for Christmas Is You" dosegla je milijardu streamova na Spotifyju u decembru 2021. i bila je broj 1 na Billboardovoj listi Hot 100 posljednje četiri godine zaredom.

Keri je tokom godina zaradila milione dolara zahvaljujući svojoj uspješnoj karijeri, turnejama i sponzorima, a pjevačica ima procijenjenu neto vrijednost od 350 miliona dolara, prema Celebrity Net Worthu, prenosi Index.

"All I Want for Christmas Is You" postavila je tri Guinnessova svjetska rekorda 2019., među kojima je i naslov najstreamovanije pjesme na Spotifyu u 24 sata. U jednom danu u decembru 2018. streamovana je više od 10.8 miliona puta, a ponovo je oborila rekord 2022. s 21.3 miliona streamova.

