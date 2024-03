Evo pod kojim brojevima će nastupiti finalisti "Pesme za Evroviziju", Breskvica treća

Završeno je drugo polufinalno veče "Pesme za Evroviziju", a odmah nakon proglašenja finalista, takmičari su izvlačili kuglice sa brojevima pod kojim će nastupiti u finalnoj noći.

Svih 16 takmičara predstaviće nam se ponovo 2. marta, na RTS, evo po kom redoslijedu:

Iva Lorens sa pesmom "Dom" nastupiče pod brojem 1.

Džordži sa numerom "Luna park" nastupiće drugi po redu, odmah nakon Ive.

Broj 3 pripao je Breskvici, koja se predstavlja pjesmom "Gnezdo orlovo".

Teya Dora sa pjesmom "Ramonda" nastupiće odmah nakon Breskvice, pod brojem 4.

Hristina sa pjesmom "Bedem" nastupiće pod rednim brojem 5.

Marko Mandić i pjesma "Dno" nastupiće pod brojem 6.

M.ira sa numerom "Percepcija" nastupiće sedma po redu.

Nemanja Radošević i pjesma "Jutra bez tebe" nastupiće osmi.

Broj 9 pripao je Milanu Bujakoviću i pjesmi "Moje tvoje".

Rok bend Keni nije mrtav sa pjesmom "Dijamanti" nastupiće pod brojem 10.

Zorja sa pjesmom "Lik u ogledalu" nastupiće pod brojem 11.

Odmah nakon nje, pod brojem 12, na scenu će izaći Zejna sa pesmom "Najbolja".

Konstrakta i pjesma "Novo, bolje" nastupiće pod brojem 13.

Bojana i David sa pjesmom "No No No" nastupiće pod rednim brojem 14.

Lena Kovačević nastupiće pod rednim brojem 15 sa pjesmom "Zovi me Lena".

Dušan Kurtić zatvoriće takmičenje numerom "Zbog tebe živim" i nastupiće pod brojem 16, prenosi Telegraf.

