Evrovizija: Francuz prekinuo generalnu probu (VIDEO)

​MALME - Francuski izvođač Slimane, koji je oduševio mnoge svojom pjesmom "Mon Amour", prekinuo je svoj probni nastup i poslao poruku mira.

Francuski pjevač je ponavljao: "Ujedinjeni muzikom, ali za ljubav, za mir".

To je referenca na službeni slogan takmičenja: "Ujedinjeni muzikom".

On je bio pretposljednji izvođač na završnoj probi koja se upravo odvija.

Njegova pjesma, koju je sam napisao, govori o slomljenom srcu i ljubavi, prenosi "b92".

Slimane just said a speech and refused to do his acapella part during the family show. About peace. pic.twitter.com/HyXMH24tYq