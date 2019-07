Exit objavio aftermovie i najavio veliki jubilej 2020.

Istog dana, nakon što je Amelie Lens zatvorila EXIT festival uz antologijsku himnu "Firestarter" u čast preminulog pjevača grupe "The Prodigy", Keitha Flinta, objavljen je već i zvanični festivalski "aftermovie" koji najavljuje i jubilarno 20. festivalsko izdanje, koje će označiti početak nove ere festivala, pod nazivom EXIT 2.0.

Film je zabilježio i mnoge neočekivane situacije, i kadrove izvođača u njihovim najemotivnijim reakcijama na svjetski čuvenu EXIT publiku tokom fantastičnih nastupa koje su mnogi od njih uvrstili među najbolje u karijeri.

Svi koji podjele ovaj aftermovie do 20. jula sa obaveznim #ExitMovie2019 heštegom, mogu da osvoje prve ulaznice za veliku proslavu 20. rođendana EXIT festivala 2020. godine.

Kratki film koji objedinjuje neke od najboljih trenutaka na po mnogima i najboljem izdanju Exita do sada, sniman je u punoj 4k tehnologiji sa čak tri filmske kamere i dva drona sa filmskom optikom.

Na filmu je radio Exitov audio-video tim sa više od 20 ljudi, a snimanje, montaža i postprodukcija rađeni su tokom cijelog festivala po unapred definisanom planu u kojem se pažnja obraćala na svaki detalj i u tijesnom vremenskom rasporedu bez previše mogućnosti da se nešto ponavlja.

Devetnaesti EXIT festival održan je od 4. do 7. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu, okupiviši gotovo 200.000 ljudi iz preko devedeset zemalja širom svijeta, uz rekord posete koji je bio oboren već na samom startu sa preko 56.000 ljudi.

Impresije euforične festivalske publike, ali i fantastičnih izvođača kao što su The Cure, Greta Van Fleet, The Chainsmokers, Dimitri Vegas & Like Mike, Skepta, Carl Cox, Solomun, Amelie Lens, Paul Kalkbrenner, Tom Walker, IAMDDB, Charlotte De Witte, Maceo Plex, Lee Buridge, Peggy Gou, Jeff Mills, Tale of Us, Chase&Status RTRN II Jungle, Desiigner, Whitećapel, The Selecter, Lost Frequencies, Boris Brejća, Dax J i stotine drugih.