Exit počinje za devet dana

Ostalo je još svega devet dana do najveće festivalske žurke ovog ljeta! Sve pripreme su u završnoj fazi kako bi se mnogobrojni fanovi, koji u Novi Sad stižu iz više od 100 zemalja i sa pet kontinenata, od 6. do 9. jula zajedno lansirali u Exit Univerzum.

Na Petrovaradinsku tvrđavu slijeću neke od najvećih svjetskih zvezda, među kojima su predvodnici najtraženije turneje na svijetu The Prodigy, bogovi rapa Wu-Tang Clan, osmostruki Grammy dobitnik Skrillex, broj jedan elektronske muzike Eric Prydz! Čuvene stepenice koje vode do kolosalne mts Dance Arene, koju će u okviru "all female" koncepta otvoriti Amelie Lens, Nina Kravitz i Indira Paganotto, a zatvoriti najaktuelniji trio elektronske scene Keinemusik, uveliko su podignute!

Zahvaljujući spektakularnoj produkciji koja je već nedjeljama u pripremi, Petrovaradinska tvrđava se pretvorila u svojevrstan EXIT grad, u kojem će na preko 40 bina i zona svi festivalski fanovi imati priliku da čuju svoje omiljene muzičke žanrove! Ulaznice nestaju velikom brzinom, a njihova aktuelna cijena važi najkasnije do petka, 30. juna.

Festivalske ulaznice dostupne su po cijeni od 7.990 dinara.

Jednodnevne ulaznice za četvrtak u prodaji su po cijeni od 3.390 dinara, za petak i subotu mogu kupiti po cijeni od 3.690 dinara, a za nedjelju po cijeni od 2.990 dinara.

Exit festival je i ove godine eklektičnim programom pokazao da ne odustaje od multižanrovskog pristupa, te će fanovi moći da čuju različite muzičke stilove na svim dijelovima tvrđave: od najvećih globalnih hitova do underground elektronske muzike, od klasičnog rock zvuka do žestokih heavy metal i punk rifova, od old school hip hopa, pa sve do trapa, drum'n'bassa, reggae, latino i svjetske etno muzike.

I u preostalih devet dana Exit će predstaviti brojne sadržaje koji posetioce očekuju na Tvrđavi, a poseban akcenat biće na društvenom aktivizmu, koji čini neizostavan dio festivala, prenosi "Danas".