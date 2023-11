Exit ponovo u trci za najbolji evropski festival

Višestruko nagrađivani Exit festival i Sea Star koji Exit tim organizuje u susjednoj Hrvatskoj i ove godine su u trci za festivalske "Oskare", saopštili su iz Exita.

Oba festivala nominovana su za predstojeće Evropske festivalske nagrade (EFA), najprestižnije takmičenje u festivalskoj industriji, a glasanje je otvoreno za sve i trajaće do 30. novembra.

Na objavljenoj listi, ovogodišnje izdanje Exita još jednom se takmiči za titulu "Najboljeg velikog festivala", nagradu koju je novosadski festival već osvojio dva puta – 2013. i 2017. godine, dok je istarski Sea Star festival, koji predstavlja jedan od najboljih primjera izvoza kreativnih industrija Srbije, nominovan u kategoriji "Najboljeg festivala srednje veličine".

Glasanje za Evropske festivalske nagrade otvoreno je za sve i trajaće do 30. novembra, na zvaničnom sajtu Evropskih festivalskih nagrada, ili putem linka, izborom za EXIT u kategoriji "Best Major Festival" i izborom Sea Star festivala u kategoriji "Best Medium-Sized Festival".

Glasovi milionske publike širom svijeta odlučiće o pobednicima, a njima će se pridružiti i glasovi žirija, koji čine vodeći eksperti u muzičkoj industriji.

Pobjednici će biti proglašeni 17. januara sljedeće godine u Groningenu u Holandiji, prenosi Tanjug.

Pored toga što je dva puta proglašen za "Najbolji veliki festival" u okviru Evropskih festivalskih nagrada, višestruki evropski šampion EXIT poneo je titulu "Najboljeg evropskog prekomorskog festivala" na Britanskim festivalskim nagradama 2007, a prošle godine je na istom prestižnom takmičenju zavrijedio i nagradu za "Najbolju festivalsku inovaciju".

Brojni ugledni svjetski mediji, kao što su The Guardian, New York Times, CNN, BBC, godinama svrstavaju Exit u najbolje manifestacije na svijetu.

