"Exit" spremio brojne zone i nagrade

Kao i svake godine, "Exit" festival, koji će biti održan od sutra pa do 7. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu, pored impresivnog muzičkog programa nudi i čitav niz aktivacionih, zabavnih i avanturističkih zona, ne bi li doživljaj na ovom najboljem festivalu u Evropi bio potpun.

Zanimljivi programi, sadržaji i interaktivne aktivacije počinju već od ranog jutra u festivalskom kampu na obali Dunava, dok ljubitelje dobrog provoda na Petrovaradinskoj tvrđavi čekaju brojne zone, u okviru kojih će steći nezaboravno iskustvo, ali i vrijedne nagrade.

Locirana u Gornjem gradu, "M:ts Feel the Vibe of The Box Tribe zona" nudiće raznovrstan program i brojne aktivacije propraćene nagradama, gdje će se učesnici oprobati u poligonima i specijalnom haka plesu s Novog Zelanda, a zainteresovani će moći da isprobaju "M:ts Random Love" govornicu, koja će biti postavljena na ulazu u festival.

"Addiko Bank zona Paint It Red", smještena preko puta "Reggae bine", pruža mogućnost posjetiocima da se oprobaju u igri memorije uz osvajanje nagrada.

I ove godine najljepši pogled na Novi Sad imaće "Chipsy Disko zona", uz fanki zvuke i najveću disko kuglu na festivalu! Smješten preko puta "Reggae bine" biće "Chipsy Snack Corner".

"Cockta zona" će nuditi dobru zabavu, druženje i novu, dobro ohlađenu koktu. Preko puta "Addiko Fusion bine" svoju modernu fashion zonu predstaviće "Calvin Klein". Na istoj lokaciji "Alexandar Cosmetics" štand sa sloganom "Beauty Begins Here" pružiće jedinstven vajb ljepote i igre, a kod Opservatorije svi ljubitelji dobrog izgleda moći će da se našminkaju u bojama "Exit" plemena.

Smještena u čuvenoj Ulici starih zanata, "Craft Street zona" će ugostiti najbolje domaće kaver bendove i DJ-eve na Petrovaradinskoj tvrđavi tokom četiri dana EXIT festivala, a posjetioce očekuju najveći hitovi muzičkih veličina kao što su Džejms Braun, "Ramones", Majkl Džekson, "Iron Maiden", "Rage Against The Machine", Vlada Divljan i "Haustor".

Pored dobre muzike, "Heineken Safe zona" ponudiće posjetiocima interesantnu igricu s pitanjima, a kao nagrade djeliće se vaučeri "Društvo, ko vozi kući" za besplatan prevoz u saradnji s "Delta taksijem". Tu će se nalaziti i štand Franck kafe za degustaciju ovog aromatičnog napitka.

Ljubitelji mikrofona moći će da se oprobaju u izvođenju svojih omiljenih pjesama na karaoke bini, a jedna od omiljenih zabava na festivalu i ove godine biće smještena u "Silent Disco zoni" uz muziku na dvije frekvencije.

"Head&Shoulders #goscalpbrave" nudiće poseban program samo za one najhrabrije, gdje će frizeri praviti brave cut frizure uz mogućnost osvajanja nagrada.

"Guarana Invaders zona", smještena već treću godinu zaredom kod "AS FM bine", poziva ljude na interaktivnu igru, a oni najbolji dobiće specijalne rančeve i tetovaže s raličitim natpisima. Na četiri "Innovation zone" posjetioci mogu vezanih očiju da pogode koje je boje sladoled po ukusu i na taj način osvoje sladoled po želji.

Specijalni gost "Exita" biće "Festival Dev9t", koji donosi umjetničke instalacije, toteme i vigvame u "Exit Tribe" duhu, a kao i prethodnih godina ljubitelji zvijezda moći će da uživaju u astronomskim projekcijama u sada već čuvenom "STARGATE@ ADNOS Planetariumu". "Smirnoff House" pripremio je raznovrstan program tokom svih večeri festivala, gdje će posjetioci moći da plešu ili se odmore u "Chill zoni".

"Visa" promotivni tim dočekivaće posjetioce na tri glavne fast-line lokacije u okviru festivala ("Reggae", "Foodland", "Akademija"), gdje će ih upoznavati s pogodnostima korištenja Visa platne kartice uz mogućnost ostvarivanja 5-15% popusta na pića i osvajanja survival-kit poklona. U "Visa VIP Gold zoni" posjetioci će se zabaviti uz hologramsku foto-aktivaciju.

U "Blic Beach zoni" posjetioci će imati priliku da osvoje ulaznice za predstojeći "Sea Dance" festival.

Lokacije za narukvice

Zamjena vaučera za festivalske narukvice moći će se obaviti od danas na tri zamjenska mjesta, u centru Novog Sada, ispred Srpskog narodnog pozorišta, na recepciji "Exit" kampa, kao i na centralnom mjestu za zamjenu preko puta glavne kapije festivala (kod "Lovotursa"). Svi kupci četvorodnevnih ulaznica moraju prvobitno da ih zamijene za narukvice, dok kupci dnevnih ulaznica na "Exit" mogu da uđu isključivo tako što kupljenu ulaznicu donesu na festivalske kapije - dnevne ulaznice se ne mijenjaju za narukvice. Radno vrijeme zamjenskih mjesta dostupno je na sajtu festivala. Organizatori festivala su poručili gostima da narukvice preuzmu na vrijeme jer se od sutra očekuju ogromne gužve na festivalskim ulazima već u ranim večernjim časovima.