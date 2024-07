Exit uz Guccija Manea i Carla Coxa okupio više od 40.000 ljudi

Četvrtak na Exitu prošao je u znaku trap rima, najjačih elektronskih bitova i moćnih gitarskih rifova.

Gucci Mane oduševio je publiku ispred Tesla Universe bine, mts Dance Arenu osvojio je Carl Cox, furiozne gitare na Visa Fusion bini predvodili su Villagers of Ioannina City, a više od 40 festivalskih bina i zona u punom sjaju ugostile su više od 40.000 posjetitelja.

Kako javljaju organizatori, Exit se večeras nastavlja u još jačem ritmu uz pop-rap ikone Black Eyed Peas, vodeći svjetski DJ dvojac Artbat i Aloka, dok Argy i Vintage Culture donose svoj premijerni b2b set.

"Neprikosnoveni rodonačelnik globalnog trap zvuka Gucci Mane donio je temelje vodećeg svjetskog žanra pred oduševljenu publiku ispred Tesla Universe bine, koja je pulsirala u ritmu oštrih rima i besprijekornog flowa. Tvrđavom su se nizali bangeri 'Freaky Gurl', 'Photoshoot' i 'Pillz', a megahit 'Wake Up in the Sky' nikoga nije ostavio ravnodušnim. Otkucaje su na 174 bitova po minutu do kasno u noć držali Rudimental, Dub FX i Flava D, a publiku su ranije tokom večeri oduševili i autentični Oliver Tree, Đorđe & Venok x Vekac, Z++ i Thicc Boi b2b Xo", navode organizatori festivala.

Hodočašće ka Exitovom hramu elektronske muzike, kako su naveli u nastavku, mts Dance Areni, poveo je Carl Cox, sinonim za DJ profesiju, koji je isporučio tročasovni Hybrid Set.

"Tvrde i mračne bitove na najveći plesni podijum donijeli su kraljica palestinske techno scene Sama' Abdulhadi i dugoočekivani set KlangKuenstlera, publiku su prethodno rasplesali Franky Wah i Mene, a obližnju NSNS Stage Refreshed by Heineken Silver osvojili su Yotto, Aname b2b Blr, Airrica, Henry Saiz i drugi", saopšteno je iz Exitovog tima.

Dodaju da su furiozni gitarski rifovi bili rezervisani za Visa Fusion binu, na kojoj je nastupio grčki psihodelični stoner rok sastav Villagers of Ionannina City, ali i novosadske punk legende Ritam nereda i beogradska Hali Gali garnitura bendova - Vizelj, Proto tip i Sitzpinker, dok je najžešća Explosive Stage infused by Old Spice bina bila u znaku velikog povratka američkih punk ikona The Casualties nakon 15 godina.

"Večeras se program EXIT festivala nastavlja u još jačem ritmu - na Tesla Universe binu stižu pop-rap ikone i jedan od najuspješnijih muzičkih sastava svih vremena Black Eyed Peas, a pridružuju se Azahriah i Joker Out. Na mts Dance Arenu stiže vodeći svjetski elektronski dvojac Artbat, Argy i Vintage Culture premijerno predstavljaju svoj b2b set, na NSNS Stage Refreshed by Heineken Silver stižu Kobosil, Cassie Raptor, Estella Boersma i drugi, a satnica i cijeli program po binama mogu se naći na sajtu EXIT festivala", navode iz Exitovog tima.

Na Exit Starseeds u narednim danima, precizirali su, stižu i osnivač benda Rage Against The Machine Tom Morello, braća Cavalera, Bonobo, Black Coffee, Maceo Plex, Sara Landry, John Newman DJ Hybrid live, Ofenbach, Steve Angello, Altin Gün, Ofenbach i mnogi drugi.

"Jednodnevne ulaznice za petak ili subotu još se mogu kupiti po cijeni od 4.490 dinara, ulaznice za nedjelju dostupne su po cijeni od 3.390 dinara, a uskoro se očekuje poskupljenje. Sve ulaznice su dostupne na prodajnim mjestima u Novom Sadu i online na stranicama Gigs Tix-a", zaključeno je u saopštenju organizatora festivala.

