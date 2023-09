"Exitova" diskografska kuća predstavila prvo izdanje - singl "Universe"

"Exit Soundscape", diskografska kuća u okviru sveobuhvatnog centra za razvoj talenata "Exit Echosystem", lansirala svoje debitantsko izdanje, a riječ je o singlu "Universe".

Kako je saopšteno iz "Exita", singl potpisuju jedan od najuspješnijih producenata u svijetu elektronske muzike Space Motion i američka pjevačica JES, poznata po saradnjama sa nekim od najvećih svjetskih zvijezda.

"Ova traka je i prije samog izlaska privukla veliku pažnju budući da su je zavrtjeli Like Mike na 'Tomorrowlandu', ali i Armin van Buuren u svom čuvenom podcastu 'ASOT'. Zbog povezanosti koju sjajni novosadski producent i DJ ima sa 'Exitom', naziv trake ponio je ime teme nedavno završenog festivala, dok je spot sniman baš na Dance Areni", navodi se u saopštenju "Exita".

Dušan Kovačević, osnivač i direktor "Exit" festivala kazao je da su ponosni na uspjeh koji je Space Motion postigao kroz godine na svjetskoj muzičkoj sceni, uspješno se takmičeći sa najvećim svjetskim producentima.

"Kao festival koji je u samom svjetskom vrhu više od dvije decenije, znamo koliko je to zahtevno i koliko je ulaganja i požrtvovanja potrebno. Zato nam je veliko zadovoljstvo što smo odlučili da udružimo snage i iskristališemo put kojim će mnogi drugi talenti sa ovih prostora imati priliku doći do uspeha na globalnom nivou", pojasnio je Kovačević.

O uspjehu Space Motiona najbolje govori činjenica da je osvojio prvo mjesto Top 100 Beatportove liste, a pored toga, prošle godine zauzeo je visoko drugo mjesto na Beatportovoj listi najboljih artista i to u jednom od najpopularnijih muzičkih žanrova - melodic techno!

Ispred njega našao se jedino dvojac Artbat, dok je iza sebe ostavio brojne velikane kao što je Solomunova izdavačka kuća Diynamic. Space Motion našao se i na visokom trećem mjestu iste liste kada je u pitanju afro house pravac.

"Veoma sam uzbuđen što je moje novo izdanje ujedno i debi izdanje za 'Exitovu' izdavačku kuću 'Exit Soundscape'. Posebno zadovoljstvo mi prestavlja činjenica da i festival i ja dolazimo iz Novog Sada, tako da je ovakav tip saradnje bio nekako i očekivan. Takođe, reakcija publike i kolega iz muzičke industrije govore mi da će izdanje biti zaista uspešno i dugovečno", izjavio je Space Motion.

Trance diva i hitmejkerka JES koja se nalazi na ovoj traci sa Space Motionom, u svojoj karijeri radila je sa brojnim poznatim imenima svjetske elektronske scene kao što su Tiesto, Paul van Dyk, Gabriel & Dresden i brojni drugi, a čak tri puta bila je nominovana za "Grammy", dva puta u kategoriji "Best Dance/Electronic Album" i jednom za "Best Remixed Recording" za pjesmu "Hold On".

"Kolaboracija između Space Motiona i 'Exita' predstavlja još jednu u nizu uspešnih saradnji domaćih brendova, dok je 'Exit Soundscape' izdavačka kuća podigla sve na još viši nivo sklopivši partnerstvo sa globalnim digitalnim distrubuterom 'Paradise Worldwide', koji kroz muzičku distribuciju, digitalnu strategiju i izdavaštvo sarađuje sa brojnim izvođačima i izdavačkim kućama širom svijeta. Singl 'Universe' dostupan je na platformama Apple Music, Spotify, Deezer, Beatport, Traxsource i Juno Download", pojašnjeno je iz "Exita".

"Exit Echosystem" osnovan je sa ciljem da perspektivnim i talentovanim muzičarima sa naših prostora i šire pruži sveobuhvatnu podršku i šansu da razviju uspješne svjetske karijere, kroz muzički lable, artist management, booking, mentorstvo, ali i saradnju sa vodećim svjetskim muzičkim zvijezdama i agencijama, a u okviru iste platforme, pokrenuta je i izdavačka kuća "Exit Soundscape".