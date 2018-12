Exitovi festivali ponovo među najboljima u Evropi

Na zvaničnom izboru za najbolje festivale u Evropi (European Festival Awards) "Exit", "Sea Dance", "Festival 84" i "Echowaves" uvršteni su u finale među finaliste, svaki u svojoj kategoriji.

Aktuelnog nosioca titule za najbolji evropski festival "Exit", žiri sastavljen od stručnjaka iz muzičke industrije svrstao je među festivale koji nose snažnu društvenu poruku, te se, drugu godinu zaredom novosadski festival našao u finalu za specijalnu nagradu "Take a Stand" za društveni aktivizam.

Iako "Exit" po propozicijama takmičenja, kao prošlogodišnji pobjednik, nije imao mogućnost da učestvuje u trci za glavnu nagradu, u najužem izboru za "festivalske Oskare", u vrlo žestokoj konkurenciji, našlo se "morsko" izdanje "Exita", "Sea Dance" festival, koji već petu godinu zaredom ulazi u finale za titulu najboljeg festivala do 40.000 posetilaca, priznanje koje je već osvojio 2014. godine.

I najmlađi u "Exitovoj" porodici, "Festival 84" zahvaljujući glasovima publike i žirija, svrstan je među 10 najboljih novih festivala u Evropi, a u istoj konkurenciji našao se i gruzijski "Echowaves", koji je podržan od strane "Exita".

Duboku posvećenost i rad "Exit" tima potvrđuje i nominacija jednog od osnivača festivala i njegovog programskog direktora, Ivana Milivojeva, u specijalnoj kategoriji za izuzetan doprinos muzičkoj industriji (The Award for Excellence and Pašion).

U kategoriji „Najbolji novi izvođači“ našao se bend "Greta Van Fleet", zvijezda narednog "Exita", koji je nedavno dobio čak četiri "Gremi" nominacije.

Među nominovanima je i "Idles" koji su na prošlom izdanju festivala osvojili publiku "Fusion bine".

Zajedno sa stručnim žirijem, koji čine istaknuti profesionalci iz festivalske industrije, pobjednike bira publika iz cijele Evrope, a ceremonija proglašenja biće održana na otvaranju festivala "Eurosonic Noorderslag" u Groningenu u Holandiji 16. januara.

Osim 2017. godine, "Exit" je nagradu za najbolji evropski festival osvojio i 2013. godine.