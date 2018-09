Fatboy Slim na No Sleep Festivalu u Beograd

Jedan od najvećih disk džokeja i producenata svih vremena, veliki i neumorni partimejker Fatboy Slim, nastupiće 15. novembra u Beogradu kao specijalni hedlajner No Sleep festivala.

Vodeća zvijezda najvećih svjetskih pozornica odlučio je da samo za Exitov novi festival nastupi u potpuno drugačijem izdanju i kreira pravu svjetsku ekskluzivu koju je jednostavno nazvao "Warehouse Rave" (Rejv u hangaru)!

Fatboy Slim ga opisuje kao "jednu veliku žurku sa mnoštvom lasera, jarkih svjetala i dimnih mašina", a muzička selekcija kretaće se od današnjih densflor bombi do klasičnih rejv himni koje i dalje drmaju najveće pozornice širom planete.

“Poznat po istinskoj DJ vještini, Fatboy Slim u svojim visokoenergetskim setovima donosi cijeli spektar zvukova koji pokrivaju globalni rejv pokret koji se rodio prije tačno 30 godina u Drugom ljetu ljubavi iz 1988. godine! Esid sintovi, latino perkusije, klavirske deonice, gudačke teme, epski semplovi i drugi sonični stubovi koji drže svjetsku rejv scenu ujedinjenu, spojiće se na velikoj žurki u Novom Hangaru, kolosalnoj hali u Luci Beograd, na obali Dunava. Cijeli utisak dodatno pojačaće industrijsko okruženje koje čine kranovi, dokovi, rampe, šine i lavirint hala, na lokaciji koja se nalazi svega 1,5km od Trga republike”, saopšteno je iz EXIT tima, koji je organizator Festivala.

Fatboy Slimu u ovom rejverskom poduhvatu pridružiće se back2back duo koji čine prvi čovek kultne izdavačke kuće Life and Death i svetski priznat muzički selektor DJ Tennis, te rezident Berghajna i berlinska tehno legenda Marcel Fengler! Ovaj neuobičajeni duo nedavno se otisnuo na nevjerovatni devetočasovni zajednički set u pariskom klubu Concrete koji je dvije godine uzastopno bio predstavljen na No Sleep bini EXIT festivala. Kada je upitan da opiše zvuk neočekivanog dvojca bez kormilara, DJ Tennis je kratko odgovorio: "U pitanju je tehno, ali uvrnut. Rejverski i srećan. Ima dosta esida, elektra i zabavno nam je. Vole nas i djevojke!"

No Sleep Festival u organizaciji EXIT tima i uz podršku popularnog domaćeg brenda Guarana, biće održan na više lokacija u Beogradu, dok će se centralni događaji uz vrhunsku produkciju održati u Novom Hangaru u Luci Beograd koja će svake noći primati hiljade posjetilaca u svoje industrijsko okruženje. Već je potvrđena i strahovita tehno postava za narednu noć, u petak 16. novembra, kada u Beograd dolaze Nina Kraviz, Dax J, I Hate Models i Aleksi Perala, dok će i brojni drugi izvođači uskoro biti poznati. Novi festivalski član Exitove porodice nastao je iz istoimene No Sleep bine na EXIT festivalu, koja je postala planetarno poznata po gostovanju čuvenih svjetskih klubova kao što su Fabric, Tresor, Concrete, Sub Club, Nitsa, Arma17, The Bunker New York, Goa, Grelle Forelle i drugi.

Ulaznice u redovnoj prodaji od danas i na blagajnama!

Nakon što su protekle nedjelje svi registrovani fanovi imali priliku da ih nabave, od danas su ulaznice za No Sleep festival dostupne i u redovnoj prodaji. Festivalske ulaznice biće mijenjane za narukvice koje omogućuju ulaz na sve žurke i lokacije tokom celog vikenda koji se proteže od četvrtka uveče do nedjelje popodne, od 15. do 18. novembra, na više lokacija u Beogradu, počevši od tri velike žurke u Novom Hangaru u Luci Beograd, pa sve do aftera i dnevnih žurki u čuvenim beogradskim klubovima kao što su Drugstore, 20/44, i mnogim drugim lokacijama. Ulaznice su u redovnoj prodaji po 54 KM za standardnu, te 90 KM za VIP ulaznicu.