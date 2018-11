Fatboy Slim večeras otvara novi Exitov festival

Večeras u 22 časa počinje No Sleep festival, novi festivalski format u organizaciji EXIT tima koji će trajati do nedjelje, 18. novembra do kasnih poslijepodnevnih časova, a održavaće se na čak 12 lokacija širom grada, na kojima će nastupiti preko 100 izvođača.

Među autorima koji nastupaju su Fatboy Slim, Nina Kraviz, Cašius, Lee Burridge, Ð Tennis, Marcel Fengler, Dax J, I Hate Models, Aleksi Perälä, Francois X, Molly, Olof Dreijer, Randomer, Black Merlin, Agnes Aves, Philip Berg i brojni drugi.

Glavni audiovizuelni spektakl dešava se tri uzastopne noći u Velikom Hangaru u Luci Beograd, a program bez prekida odvijaće se kroz klubove, prodavnice ploča, konferencijske sale i druge lokacije kao što su Drugstore, 20/44, MARSH.Open Space, Yugovinyl, Mladost, Gadost, Gajba, Dot, Pržionica D59B, Mint i Tranzit.

Na glavnoj festivalskoj lokaciji u Velikom Hangaru u Luci Beograd (Žorža Klemansoa 39) već je sagrađena masivna bina koja Beogradu donosi audio-vizuelni spektakl na nivou najvećih svjetskih elektronskih festivala, a za koju je pored Exita tima zadužena kompanija Sky Music, regionalni lider u produkciji.

Već u prvoj godini održavanja, No Sleep Festival je prevazišao je inicijalna očekivanja, a u Beograd dolaze gosti iz oko 30 zemalja svijeta.

Uz prvu No Sleep konferenciju nema spavanja ni tokom dana. U petak i subotu, 16. i 17. novembra, za sve posetioce festivala u saradnji sa SAE Institutom pripremljen je specijalni edukativni konferencijski sadržaj u okviru koga će govoriti brojni festivalski izvođači.