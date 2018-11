Festival 84 nominovan za najbolji evropski festival u tri kategorije

Premijerno izdanje Festivala 84, koji je održan od 15. do 18. marta 2018. godine na Jahorini, odjeknulo je snažno u Evropi, odmah ga svrstavajući u red najmasovnijih zimskih festivala na svijetu uz ukupnu posjetu od preko 20.000 ljudi.

Na mjestu gdje su 1984. godine održane Zimske olimpijske igre, ponovo je gorio plamen, koji je legendarni jugoslovenski skijaš Bojan Križaj zapalio originalnom olimpijskom bakljom. Najnoviji član velike Exitove festivalske porodice na najznačajnijem festivalskom takmičenju na svijetu, Evropskim festivalskim nagradama (EFA) nominovan je u rekordne tri kategorije, za najbolji novi festival, najbolji festival do 10.000 posetilaca dnevno, kao i najbolji festival u zatvorenom prostoru!

Aktuelni nosilac titule za najbolji veliki evropski festival, EXIT, grand prix nagradu prethodno je osvojio i za 2013. godinu, dok je Exitov Sea Dance festival, koji se održava u Crnoj Gori, osvojio nagradu za najbolji festival do 40.000 posjetilaca za 2014. godinu, a samo ove godine Exitovi festivali imaju ukupno osam nominacija na predstojećim Evropskim festivalskim nagradama!

Pored tri nominacije za Festival 84, u trci za nagradu "Najbolji festival do 40.000 posjetilaca dnevno" učestvuju čak tri festivala u organizaciji EXIT tima, istarski Sea Star festival, budvanski Sea Dance, rumunski Revolution, kao i gruzijski Echowaves, festival koji je podržan od strane EXIT tima. Echowaves je takođe u konkurenciji sa Festivalom 84 za najbolji novi festival. EXIT, kao nosilac grand prix nagrade, po propozicijama takmičenja ove godine mora da pauzira i pruži šansu ostalim festivalima da osvoje titulu, a učestvovaće na EFA u najmanje dvije specijalne kategorije, "Take a Stand" za društveni aktivizam, te "Brand Activation Award", za najbolju korporativnu aktivaciju na festivalu. Interesantno je i da su pank zvijezde Idles, koji su osvojili i kritičare širom svijeta i ovogodišnju publiku EXIT festivala, nominovani za najbolje nove izvođače na evropskoj festivalskoj sceni u 2018. godini.

Glasanje za Evropske festivalske nagrade počelo je u četvrtak i trajaće do 30. novembra. Glasa se putem ovog linka izborom za Festival 84 u "Best New Festival", "Best Small Festival" i "Best Indoor Festival" kategoriji, te za Sea Star, Sea Dance, Revolution ili Echowaves u kategoriji “Best Medium-Sized Festival”.

Festival 84 će se u kategoriji najboljeg novog festivala takmičiti sa događajima kao što su gruzijski Echowaves powered by EXIT, Arcadia London i Rolling Stone Park.

Novi Exitov snježni festival je u kategoriji najbolji festival do 10.000 posjetilaca sa B My Lake, Annie Mac Presents: Lost&Found i Lisboa Dance Festival, dok se za najbolji festival na zatvorenom prostoru takmiči sa Metal Hammer Paradise, Hellfest i još šesnaest drugih.

Uz glasove stručnog žirija, koji čine istaknuti pojedinci u muzičkoj industriji, glasovi publike širom svijeta odlučiće o finalnom poretku ovogodišnjih kandidata. Pobjednici će biti proglašeni na ceremoniji dodjele nagrada na otvaranju festivala Eurosonic Noorderslag u Groningenu u Holandiji 16. januara 2019.