Festival 84 predstavio olimpijsku postavu izvođača za maratonske žurke na Jahorini!

EXIT, koji je prošle nedjelje na 9. godišnjoj dodjeli Evropskih festivalskih nagrada zvanično proglašen za najbolji veliki evropski festival, od 15. do 18. marta na olimpijskoj Jahorini pokreće novi Festival 84!

U pitanju je format zimskog muzičkog festivala na planini, koji su sve traženiji u Evropi, a sudeći po visokom tempu prodaje ulaznica, već od prve godine biće i jedan od najvećih ovog tipa na svijetu! Ovakvi festivali poznati su po izuzetno energičnim žurkama u velikim montažnim šatorima, čiji kapaciteti mogu da nadmaše sportske dvorane, a već od prve godine EXIT na Jahorinu dovodi neke od najaktuelnijih svjetskih zvijezda uz vodeća regionalna i domaća imena! Furioznu listu Festivala 84 predvode britanske superzvijezde Sigma, poznati po hitovima koji ne silaze sa radio stanica i saradnji sa zvezdama kao što su Kanye West, Ellie Goulding i Paloma Faith, dok oni sami predvode programe najvećih zimskih festivala zbog borderske himne "Higher" koju peva Labrinth!

Sigma

Na Jahorinu stiže i čuveni aktivistički kolektiv i velika londonska grupa Asian Dub Foundation, čiji je zvuk bio direktni uzor najvećoj balkanskoj grupi Dubioza kolektiv! Uz njih dolaze i apsolutni klupski hitmejkeri Mahmut Orhan, Burak Yeter, te ruski DJ duo Filatov & Karas čiji hitovi broje milijardu YouTube pregleda! Za prave techno i house maratone na planini biće zadužena lista koju predvodi slovenački "techno otac" Umek, te proslavljeni holandski DJ mag Patrice Bäumel, ali i najtiražniji techno duo na Balkanu, banjalučki tandem Mladen Tomić i Siniša Tamamović! Regionalne rok superzvijezde Van Gogh dolaze na Jahorinu da okupe publiku iz svih krajeva, a žestoko će biti i uz neprikosnovene regionalne repere kao što su Bad Copy, te Frenkie, Kontra i Indigo, ali i trenutno najslušaniji mangupi Helem nejse! Na Festival 84 dolaze i najbolji predstavnici domaće muzičke scene, After Affair, A Skitzo, Billain, Black Acid b2b Vanyano, DJ Soul, Forest People, Forniva b2b Andrej Jelić, G.Edd b2b Fedja Knajdl, Merakoon, Mr. Mehikano, Said5, Soole b2b Robert S, Woodie, Worda, Zli Jay i mnogi drugi!

Poslije upečatljivog nastupa na Exit i Sea Dance festivalu, britanski duo Sigma dolazi da čekira i publiku Festivala 84! Njihov kolosalni hit "Nobody to Love" donio im je dvije nominacije za BRIT nagrade i postao UK singl broj jedan. Nešto kasnije, istu poziciju zauzela je njihova numera „Changing“ sa Palomom Faith. Njihov novi hit „Find me“ urađen je u saradnji sa Gremi nominovanom pjevačicom Birdy, a u ovom emotivnom spotu glumi najaktuelnija mlada glumica u usponu Millie Bobby Brown, glavna glumica planetarno popularne serije Stranger Things! Britanski sastav Asian Dub Foundation već je osvojio EXIT i Petrovaradinsku tvrđavu, a sada je na redu i Festival 84!

Asian Dub Foundation

Uvijek direktni i dinamični, kako u nastupima, tako i u tekstovima, aktivisti koji se ne plaše da stanu protiv društvene nepravde i da se bore za one čiji se glas ne čuje donose efektni miks hip-hop, dancehall, rok, pank i rege zvuka.

Nakon prošlogodišnje nezaboravne žurke koju je priredio na Sea Star festivalu, slovenačka legenda techno žanra – Umek, dolazi da zagrije Jahorinu! Prisutan na sceni više od dvije decenije i lično odgovoran za popularizaciju elektronske muzike na Balkanu, Umek je jedan od najtraženijih DJ-eva današnjice. Beatport mu je 2010. dodijelio titulu najboljeg techno izvođača, dok je u 2013. godini njegova traka „Goes On“ proglašena za najbolju na International Dance Music Awards. Žurku će napraviti i internacionalno poznati DJ i producent Patrice Bäumel! Na Jahorinu stiže nakon vrlo uspješne 2017. godine, u kojoj je dobio poziv od prestižnog BBC Radio 1 da učestvuje u stvaranju poznatog „Essential Mix“ serijala, a njegov singl „Glutes“ našao se na listi Mixmaga kao jedna od najboljih numera godine i mogao se čuti u klubovima širom svijeta! Njegovi setovi pršte od zarazne energije i osjećaja avanture, stvarajući zvuk koji zadovoljava i um i tijelo.

A pravo sa morskih festivala Sea Star i Sea Dance na jahorinu stiže i Mahmut Orhan, tvorac megahitova "Feel" i "Save Me", ali i zvaničnog remiksa teme iz serije "Game of Thrones" koji je bio neizostavni ljetni hit na plažama u vrijeme dok je cijeli svijet na ekranima pratio sedmu sezonu. Pridružiće mu se i jednako tražen hitmejker iz Amsterdama, takođe turskog porijekla, Burak Yeter, čiji singl "Tuesday" je gotovo hipnotičkim dejstvom izbio među najslušanije pjesme u godini za nama. Nakon gotovo 10 godina samostalnih nastupa širom svijeta, solo izdanja za neke od najeminentnijih etiketa poput Universal Music, Warner Music itd. 2012. godine, ruski DJ duo, Alex Karas i Dmitry Filatov, odlučili su da udruže svoje snage. Nakon odličnog starta 2015. godine i uspjeha koji su postigli sa remiksom singla francuske pjevačice Imany "The Good, The Bad and The Crazy", uslijedio je neočekivani uspon ovog tandema. Vrlo brzo se u etru zavrtio remix internacionalnog hita "Don't be So Shy" koji je osvojio platinasti tiraž, a ujedno se našao i na listi najtraženijih singlova muzičke platforme Shazam. Sa novim hitom „Time Won’t Wait“ i preko 50 miliona pregleda na You Tube platformi, možemo da očekujemo ništa manje od fenomenalne žurke koju će isporučiti na Jahorini!

Nakon što je EXIT Ljeto ljubavi 2017. godine bilo najveći festivalski poduhvat na ovim prostorima, obuhvativši Sea Dance na Jazu, Revolution u Temišvaru, Sea Star u Umagu i svakako centralni EXIT festival u Novom Sadu, novi projekat EXIT Freedom u 2018. biće još veći jer mu se pridružuje i peti član - Festival 84!

Premijerno izdanje Festivala 84 biće održano od 15. do 18. marta ove godine na više lokacija u okviru Olimpijskog centra Jahorina. Program festivala se kreira po formuli 2+2 korišćenoj i za izrazito uspješni Sea Star festival u Umagu. Tako će prvi dan festivala imati večernju žurku zagrijavanja, a naredna dva biće otvorena u punom kapacitetu i u toku dana na ski stazi i tokom noći u montažnom objektu na terenima ispred Hotela Bistrica, ali i na drugim zatvorenim lokacijama, kako u Bistrici, tako i u drugim lokalima. Posljednji dan biće rezervisan za žurku zatvaranja, sa kojom će ujedno i zvanično biti zatvorena zimska sezona u Olimpijskom centru Jahorina.

Ulaznice sa 60% popusta u prodaji do kraja dana ili do isteka zaliha!

Još vrlo ograničen kontigent ulaznica sa neverovatnih 60% popusta, po cijeni od 29.99 KM biće u prodaji putem prodajne mreže Kupikartu.ba do kraja dana ili do isteka zaliha, nakon čega će cijena biti viša. Na sajtu zvanične Exitove turističke organizacije exittrip.org dostupna je i ograničena količina promotivnih paketa sa ulaznicom za festival, te dvodnevnim ski pasom i smeštajem po cijeni već od 59 evra.

Samo do 26. januara traje i najveća akcija Exita "1 karta = 5 festivala"! EXIT Freedom 2018 čini čak pet festivala u pet zemalja: EXIT, Festival 84, Sea Star, Revolution i Sea Dance, a svi dosadašnji i budući kupci uz EXIT ulaznicu po promotivnoj cijeni od samo 115 KM, dobijaju ulaz na ostala četiri festivala, između ostalih i za Festival 84 uz kratku registraciju.