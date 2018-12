Festival 84 već nakon prve godine izabran među najbolje evropske festivale!

Novi Festival 84 na olimpijskoj Jahorini, od samog osnivanja odjeknuo je snažno i van granica regiona, svrstavši se u red najmasovnijih zimskih festivala na svijetu, a na zvaničnom izboru za najbolje europske festivale u 2018. godini (European Festival Awards), ovaj snježni spektakl ušao je u finale i najuži izbor od 10 najboljih novih festivala!

Europske festivalske nagrade, ili festivalski “Oskari”, kako se popularno nazivaju, predstavljaju najznačajnije festivalsko priznanje na svijetu u kojem se najbolji od preko tristo europskih festivala u konkurenciji biraju glasovima od preko milion festivalskih fanova, ali i stručnog žirija sastavljenog od vodećih eksperata iz svjetske muzičke industrije.

Dušan Kovačević, osnivač EXIT i Festivala 84 ovom prilikom je izjavio: „Ovo izuzetno priznanje za Festival 84 je nagrada ne samo za muzički program, već i za sve ono što festival predstavlja, budeći olimpijski duh i ono najbolje među ljudima na ovim prostorima. Priznanje za nas predstavlja snažan podstrek da u narednom periodu zajedno sa Olimpijskim centrom Jahorina učvrstimo poziciju jednog od najvećih zimskih muzičkih festivala na svijetu, a publika uskoro može da očekuje neka fantastična iznenađenja“.

Dejan Ljevnaić, direktor OC Jahorina, ovom prilikom je izjavio: „Od samog početka smo vjerovali da Festival 84 ima potencijal da preuzme primat da bude jedan od najpopularnijih festivala u Europi. Čestitam Dušanu i cijelom Exit timu koji su kreirali i realizovali ovaj festival i izuzetno mi je drago što smo i mi bili dio ekipe koja je učestvovala u stvaranju Festivala 84. Ovaj festival je probudio region i ujedinio ga upravo na olimpijskoj planini Jahorini, za šta se i mi kao menadžent OC Jahorina borimo. Priznanje koje je dobio Festival 84 je samo još jedan dokaz da idemo u pravom smjeru i da smo promijenili imidž Jahorine i postavili je, na velika vrata, na europsku mapu.”

Festival84 - Thank you 2018: https://youtu.be/T0d6xlh4UAQ

I EXIT, aktuelni nosilac titule najboljeg europskog festivala i ove godine je dobio ogromno priznanje stručnjaka iz festivalske industrije. Iako prema EFA prozicijama ne može biti u konkurenciji za novu titulu, EXIT se i ove godine našao među šest društveno najangažovanih festivala u kategoriji "Take a Stand". I ostali festivali iz EXIT porodice bilježe veliki uspjeh, a crnogorski Sea Dance festival je već petu godinu zaredom u najužem izboru za titulu najboljeg festivala do 40.000 posjetilaca, što je priznanje koje je već osvojio 2014. godine! U trci za titulu najboljeg novog festivala našao se i gruzijski festival Echowaves, koji je u augustu održan uz podršku EXIT tima, a programski direktor i suosnivač EXIT festivala, Ivan Milivojev, nominovan je u kategoriji za izvrsnost i posvećenost u radu (Award for Excellence and Passion). Pored samih festivala, jedni od vodećih bendova idućeg Exita Greta Van Fleet, kao i prošlogodišnji miljenici publike, grupa Idles, glavni su favoriti za titulu najboljih novih zvijezda na festivalskoj sceni.

Zajedno sa stručnim žirijem, koji čine istaknuti profesionalci iz festivalske industrije, pobjednike bira publika iz cijele Europe, a ceremonija proglašenja biće održana na otvaranju festivala Eurosonic Noorderslag u Groningenu u Holandiji 16. januara 2019. godine. Kompletna lista finalista dostupna je na zvaničnom sajtu Europskih festivalskih nagrada. Osim 2017. godine, EXIT je nagradu Najboljeg europskog festivala osvojio i 2013. godine. Uz pomenutu titulu Sea Dance festivala, Exitovi festivali imaju već tri „festivalska Oskara“, a po svemu sudeći u narednim godinama biće ih još!

Premijerno izdanje Festivala 84 održano je ove godine od 15. do 18. marta na olimpijskoj Jahorini uz ukupnu posjetu od preko 20.000 ljudi! Festival je spojio zimske ekstremne sportove i vrhunski muzički program, uz sjajne izvođače kao što su Sigma, Asian Dub Foundation, Joris Voorn, Patrice Baumel, Umek, Burak Yeter, Mahmut Orhan, Filatov & Karas, Eric Cloutier, Sandrino, Bad Copy, Frenkie, Kontra & Indigo, Helem Nejse, Billain, Marko Nastić, Dejan Milićević, Mladen Tomić, Siniša Tamamović, Black Acid, Vanyano, After Affair, Woodie, A Skitzo i brojne druge.

Zabava na Jahorini kao najava novog Festivala 84!

Na terasi hotela Vučko na Jahorini 22. decembra od 13h do 18h biće održan open air promo parti za drugo izdanje Festivala 84. Nastupaju After Affair i G.Edd, a ulaz na parti je slobodan, dok će uskoro biti objavljeni i datumi održavanja drugog po redu Festivala 84. Spremaju se i objave prvih izvođača koji će započeti veliku Exitovu festivalsku sezonu, koja startuje u martu na Jahorini i traje sve do sredine novembra 2019. godine! Ubrzo stižu i prve ulaznice, a sve informacije biće objavljene i na sajtu festivala - www.festival84.com.