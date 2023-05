Festival "Jazz in the Garden" 1. i 2. jula u Botaničkoj bašti

BEOGRAD - Muzički festival posvećen džez muzici "Jazz in the Garden" u svom trećem izdanju biće održan 1. i 2. jula na sceni Botaničke bašte "Jevremovac" u Beogradu, najavili su organizatori.

Prvog vikenda jula bajkoviti ambijent Botaničke bašte biće ispunjen muzikom vrhunskih džez muzičara, a do sada najambicioznije izdanje festivala će okupiti više od 80 muzičara iz Srbije i svijeta. Na više scena u prostoru Botaničke bašte tokom dva dana će biti održano 14 koncerata.

Jedna od atrakcija svakako je dobitnik BBC priznanja za najboljeg mladog džez muzičara Velike Britanije 2018. godine, saksofonista Xhosa Cole, koji dolazi prvi put u Beograd gdje će sa svojim kvartetom predstaviti muziku koja ga je proslavila u sam vrh savremene britanske džez scene.

Svjetski poznato ime Claudio Infante, virtuozni bubnjar i perkusionista iz Brazila, biće dio bosa nova koncerta pjevačice Amalie Baraone koja će promovisati svoj četvrti studijski album "Everyday A Little Love" na sceni sa još četvoricom istaknutih muzičara iz regiona: Vasil Hadžimanov, Petar Čulibrk, Kiril Kuzmanov i Milan Pavković.

Poseban program je osmišljen samo za ovogodišnje izdanje "Jazz in the Garden", na način kako to rade veliki džez festivali u svijetu.

Tako će se okupiti neki od najznačajnijih srpskih džez muzičara mlađe i srednje generacije koji snimaju za italijansku diskografsku kuću "A.Ma Records" - Sanja Marković, Maks Kočetov, Ivan Radivojević, Milena Jančurić i Uglješa Novaković, a njima će se pridružiti i virtuozni italijanski gitarista Alberto Parmigani.

Iz Francuske dolazi "Blazin’ Quartet", dobitnici više uglednih internacionalnih nagrada koji već 15 godina na koncertima u Evropi, SAD i Aziji nude publici virtuozni spoj orijentalne muzike i džeza.

Veliko finale donosi i pravi spektakl, koncert slovenačkog pijaniste i pjevača Uroša Perića koji će u pratnji Big Band RTS izvesti velike hitove neprolaznog Reja Čarlsa.

Važan program kao i ranijih godina čine odabrani predstavnici aktuelne srpske džez scene. Ove godine su to sastavi "Vasil Hadžimanov Band", "Drumbooty", "Fish in Oil", "Bojan Cvetković Quratet", "Dušan Petrović Band", "Funkstatic Coalition" i "Ming".

Neki od navedenih su sa novim diskografskim izdanjima iza sebe i prilikom da svoju muziku predstave velikom broju slušalaca.

Kako kažu iz direkcije festivala, upravo to je i najveća snaga "Jazz in the Garden", manifestacije koja je od prvog izdanja postala svojevrsna platforma za promociju domaćeg džeza.

Kao bonus festivala, tu je i sastav "No Room for Squares" trubača Ivana Radivojevića koji će na posebnoj pozornici biti domaćin jam session koncerata najtalentovanijih učenika džez odsjeka iz Muzičke škole Stanković.