Festivali povezuju mlade, ali ne brišu granice između njih

Poznati bend iz Novog Sada "Obojeni program" najavio je svoj nastup na ovogodišnjem izdanja "OK festa", koji će biti održan na Tjentištu od 6. do 8. jula.

Bend najavljuje da za publiku sprema jedan širi osvrt na dugogodišnju karijeru s akcentom na relativno skoro objavljen album uživo "Exit 2017".

Muzički festival "OK fest" se održava u jedinstvenom ambijentu Nacionalnog parka Sutjeska, a frontmen sastava iz Novog Sada Branislav Babić Kebra ističe da je za ovaj bend prirodni ambijent veoma važan za uspješan nastup i dobru komunikaciju s publikom.

"Ambijent je veoma bitan kada je reč o muzičkim festivalima, a Nacionalni park Sutjeska veoma zanimljivo zvuči. E sad, za kvalitet festivala su bitne, sem tog ambijenta, i razne druge stvari, organizacija, izbor učesnika, tehnika, infrastruktura i svašta nešto, a što se tiče povezivanja ljudi iz regiona, to naravno, i to je najlepša stvar svih muzičkih festivala", istakao je Kebra.

Frontmen dodaje da muzički festivali mogu da povežu sve mlade ljude iz regiona, ali teško da mogu da obrišu granice između njih.

"Muzički festivali su pozitivna energija i to treba na taj način doživljavati, samo pozitivno", rekao je Kebra.

Sastav "Obojeni program" u godinama kada je nastao za veoma brzo vrijeme je privukao pažnju javnosti u periodu kada je rokenrol scena bila prepuna kvalitetnih grupa.

"I danas ima dosta kvalitetnih bendova. Pojavom interneta ceo svet se promenio, pa i muzika. Sve funkcioniše na neki drugi način, ali funkcioniše. U skladu s tim takva je i današnja muzička scena", rekao je Kebra.

Ipak, za razliku od vremena kada je nastajao "Obojeni program" današnji bendovi svoju promociju mogu da vrše putem interneta, te je sam protok informacija mnogo brži.

"Protok informacija jeste brži, ali to sa sobom nosi brdo informacija koje čovek prosto ne može da isprati. U sistemu u kome ne postoji sistem vrednosti to ume da stvori malu konfuziju, ali ok, nađeš ono što te zanima i to je to. Bitno je da ima kvalitetnih bendova i naći će oni put do publike. U to sam siguran", naglasio je Kebra.

Tokom dugogodišnje karijere novosadski sastav je ima veliki broj nastupa, a članovi ističu da su oni grupa kojoj je muzika najvažnija stvar.

"Naravno, publika je ta koja tu muziku čini smislenom i stvara taj vrtlog u kome svi uživamo. Interakcija između benda i publike je pre svega energetska i to je divan osećaj. Na koncertima se stalno nešto dešava i uglavnom su to neke lepe stvari, rokenrol je lepša strana života", istakao je Kebra.

Kada je u pitanju autorski rad, muzičar naglašava da bend aktivno radi na novim pjesmama te da sada sve teče dosta dobro.

"Videćemo kojim tempom će to ići. Radimo novo, i to je podjednako važno kao i stare pesme. Kada budemo zadovoljni nešto ćemo objaviti i to je to. Radujemo se novim pesmama i vidimo se na 'OK festu'", naglasio je Kebra.