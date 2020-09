Film o "Indexima", velika priča o antologijskom muzičkom fenomenu

Poslije tri godine obimnog istraživanja i brojnih snimanja po cijeloj regiji, autorsko-rediteljski dvojac Bojan Hadžiabdić i Zoran Kubura završili su jedan od najiščekivanijih domaćih muzičkih dokumentaraca, film "Indexi".

Koautor filma o "Indexima" Zoran Kubura kazao je u razgovoru za "Nezavisne" da su na ideju o snimanju dokumentarnog filma došli prije sedam godina, te su se još tada pitali zašto niko prije njih nije uradio ovaj projekat.

"Znali smo da sa tako velikim pričama treba biti obazriv jer je i odgovornost velika. Smatrali smo da je to posao za nekog reditelja koji je savremenik 'Indexa', nekog ko ih je lično poznavao, sarađivao s njima. 'Indexi' su možda i najznačajniji sarajevski bend i zaista smo mislili da će to neko uraditi prije nas. Godine su prolazile, ali to se jednostavno nije desilo. Onda je jednog dana producent u Muzičkoj produkciji BHRT-a Admir Đulančić, koji je bio uključen u drugi projekat vezan za 'Indexe', a iza kojeg stoji 'Croatia Records', pozvao našeg kolegu Dinnu Kassala i predložio mu da se u produkciji BHT 1 snimi film o 'Indexima'", rekao je Kubura.

Autor filma dodaje da je pred ovim dvojcem bio veliki izazov u prikupljanju materijala i samog istraživanja, te da je to sigurno bio razlog zbog kojeg se niko prije njih nije upustio u ovakav projekat.

"Tek sada shvatamo zašto se niko nije prihvatio tog posla jer tu je bilo toliko istraživanja, povezivanja i provjeravanja činjenica, traganja za arhivom, da smo u nekim trenucima upadali u opasne krize. Imali smo sreću da se dosta te arhive nalazi u Arhivskom centru BHRT-a i da su kolege koje tamo rade uradile ogroman posao, ali i mi smo, moram priznati, bili uporni, možda čak i dosadni. Teško je bilo ilustrovati šezdesete godine. Tu su nam pomogli članovi 'Indexa' svojim privatnim arhivama, Ismet Nuno Arnautalić i Fadil Redžić. Naravno, i svi drugi, ali njih dvojica su nam dali zlatne snimke. Dugujemo im veliku zahvalnost", istakao je on.

Koautor filma dodaje da je proces snimanja intervjua sa brojnim ličnosti iz regiona trajao od 2017. do 2019. godine, te da su obavili 30 intervjua.

"Bilo je zanimljivo kako smo uopšte dolazili do ljudi. Samo trojica od 23 člana 'Indexa' i danas žive u Sarajevu, svi ostali su van BiH. Bilo je teško uvezati sve njihove slobodne termine. Meni je bio simpatičan Milić Vukašinović, kao i Josipa Lisac ili Peca Popović. Ali kad nekoliko puta prođete kroz materijal, shvatite da prosto ne znate ko vam je draži. To su velika muzička imena sa jako zanimljivim karijerama", prisjetio se Kubura.

Napomenuo je da strah kod snimanja ovako značajnog filma nije postojao, ali da je sigurno na njima bila velika odgovornost.

"Malo smo se mučili u montaži sa količinom dobrog materijala, ali to su slatke muke", rekao je Kubura.

Film "Indexi" svoju svjetsku premijeru imaće u Beogradu, na "Dok 'n' ritam" festivalu i to 23. septembra, baš na rođendan Davorina Popovića.

"Odmah nakon toga idemo u Zenicu na 'DokuMfest'. Žao nam je što premijera neće biti baš u Sarajevu, ali smo smatrali da u gradu 'Indexa' to mora biti nekako svečano i zato ćemo sačekati da prorade kina i da onda pokažemo film sarajevskoj publici. Nadamo se da će to biti uskoro", poručio je Kubura.

Tvorac je dodao da će nakon toga film nastaviti svoj put po festivalima u regionu, nakon čega će BHT 1 od januara naredne godine emitovati serijal "Indexi", koji će biti proširena verzija filma u pet nastavaka.