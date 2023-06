Filmske večeri na Tjentištu uz "Dok'n'Ritam" i Nektar OK fest

Nektar OK fest i ove godine nastavlja saradnju sa festivalom muzičkog dokumentarnog filma "Dok'n'Ritam". Ovaj jedinstveni festival u Srbiji, pored takmičarske i revijalne selekcije muzičkih dokumentaraca, uključuje promocije muzičkih knjiga i koncerte afirmisanih i neafirmisanih autora iz regiona. Festival se održava u Beogradu, u DKSG i u septembru će biti održan po osmi put.

Na Tjentištu će u okviru "OK Cinema Zone" 14, 15. i 16. jula biti prikazana četiri filma sa ovog festivala iz ranijih godina, koje će publika moći da pogleda tokom trodnevnog programa.

Prve festivalske večeri, 14. jula, u kinu na otvorenom na jednoj od najljepših lokacija na Tjentištu, na repertoaru je film "Bure baruta". Riječ je o muzičkom dokumentarcu snimljenom za samo 80 minuta. Goran Bare zavaljen u stolici govori o djetinjstvu, odrastanju i zrelosti, o ljubavi, Trampu i alergiji na ambroziju, o tome zašto mu je uvreda kada ga nazovu roker i o mnogo čemu drugom o čemu je do sada ćutao. I sve to začinjeno žestokim, "teškim bojama"… Nakon projekcije, na VISA Main stageu uživamo sa "Baretom & Majkama" u "Teškim bojama" i mnogim drugim hitovima.

U subotu, 15. jula, u "OK Cinema zoni" biće prikazan film "Protest u zemlji karijesa". Godine 1990. grupa mladih učenika srednje Umjetničke škole iz Sarajeva formira bend "Protest". Iste godine imaju svoj prvi koncert pod tim imenom, a ubrzo nakon toga ulaze u muzički studio i snimaju svoj prvi demo snimak. Trideset godina kasnije, nakon rata, pet albuma, desetina singlova, bezbroj nastupa i mnogobrojnih personalnih promjena, "Protest" još uvijek postoji i radi. Ovo je priča o ljubavi, muzici i buntu u kompleksnom balkanskom okruženju simbolično nazvana "Protest u zemlji karijesa".

U nedjelju, 16. jula, na repertoaru su dvije projekcije. Prvi na redu je dokumentarni film "Teški hor", priča o grupi entuzijasta, koja inicira okupljanje romskog hora, sa idejom da hor ostvari zajednički nastup sa poznatim bendom "Kultur Shock" iz Sijetla, predstavljajući tradicionalnu romsku muziku u hard core aranžmanima. Dok pratimo napore producenta, reditelja, korepetitora i dirigenta da osposobe "slučajne horiste" za javni nastup, javlja se strepnja da li će trud biti uzaludan, ako planirana saradnja izostane.

Filmski maraton u "OK Cinema zoni" završava se projekcijom filma "Rainey", koji predstavlja dramatizaciju događaja iz života mladog muzičara Marka Marjanovića, čiji je pseudonim "Mark Rainey". On je rođen sa samo jednim prstom na lijevoj šaci, nasuprot čemu on uspijeva da svira nekoliko instrumenata i da sam producira sve svoje pjesme. Do sada je objavio dva albuma, jedan EP i nekoliko singlova, čime predstavlja simbol borbe i upornosti u gradu Nišu u Srbiji, gdje je posljednjih godina stekao veliku popularnost koja još uvijek raste.

Uz odličan muzički program, te adrenalinski doživaljaj Nacionalnog parka Sutjeska, program "OK Cinema zone" upotpunjuje sadržaj festivala, te ljubiteljima sedme umjetnosti pruža jedinstven doživljaj filmskih projekcija na otvorenom, pod zvjezdanim nebom na Tjentištu.

Uz Nektar OK fest i ove godine su prijatelj festivala kompanija "M:tel", banka partner festivala UniCredit Bank Banja Luka, te VISA - službena festivalska kartica.