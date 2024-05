Finale Evrovizije: Nastupa 25 izvođača, za Srbiju nastupila Teya Dora

​Večeras, 11. maja, održava se veliko finale 68. događaja Pjesma Evrovizije.

Nakon dva teška polufinala u kojima je glasala publika, imamo 25 zemalja koje će se boriti za prevlast na Evroviziji 2024. To dolazi nakon vijesti da je nizozemski muzičar Jost Klejn diskvalifikovan.

Rezultati žirija, primljeni nakon druge generalne probe u petak, ponovo su izračunati tako da Nizozemska neće dobiti nijedan bod. Zbog toga svi članovi žirija moraju rangirati sve pjesme od 1 do 26.

Na primjer, ako je Nizozemska bila rangirana kao 9. od strane nacionalnog žirija u nekoj zemlji, 10. rangirana pjesma sada je rangirana kao 9. i dobiće 2 boda, a bivša 11. rangirana pjesma sada je 10. i dobija 1 bod.

Gledaocima u Nizozemskoj još je dopušteno glasati u velikom finalu, a rezultat nizozemskog žirija još uvijek vrijedi, navodi "ABC".

Finale muzičkog takmičenja "Evrovizija 2024" počelo je nastupom predstavnika zemlje domaćina Švedske "Marcus & Martinus".

Irska opet izazvala reakcije publike

Kontroverzna Bambi izvela je već poznati "obred" na bini. Pjesma kojom se predstavljaju, "Doomsday blue", govori o neuzvraćenoj ljubavi, prevari i bolu.

Irska predstavnica na Pesmi Evrovizije Bambi Tag rekla je ranije danas u intervjuu za irsku radiodifuznu kompaniju RTE da misli da Izraelu više ne bi trebalo dozvoliti da učestvuje na tom takmičenju.

Kako prenosi RTE, iza ovoga stoje komentari na izraelskoj televiziji tokom polufinalnog prenosa u utorak, prije nego što je došao red da nastupi Bambi Tag.

Izraelski komentator je upozorio djecu da slijedi najstrašnije izvođenje večeri, sa satanističkim elementima, prenio je finski javni servis Yle.

Ovacije za Izraelku

Nastupila je i Izraelka Eden Golan, a u lajv prenosu mogle su se čuti ovacije publike. Grkinja je opčinila publiku u areni, a prelijepu Marinu Sati, koja ima 37 godina, mnogi bi voljeli da vide kao pobjednicu.

Teya Dora na bini bosa

Predstavnica Srbije, Teya Dora sa numerom "Ramonda" nastupila je u drugoj polovini finala pod rednim brojem 16.

Srpska predstavnica, koja je na binu izašla bosa, otpjevala je pesmu "Ramonda" i izazvala euforičnu atmosferu u Malme areni.

''Thank you. Hvala puno'', pozdravila je Teya Dora publiku.

"Ramonda" govori o simbolu koji je veoma važan za Srbe.

Riječ je o cvijetu Natalijina ramonda koji nazivaju i "cvijet-feniks" jer se u toku suše pritaji i osuši, a zatim sa prvom kišom oživi, tačnije, ozeleni.

"Ostala mi je u sećanju i kao simbol golgote naših predaka. Tada sam to zapisala kao ideju, jer je bila lepa metafora da se iskoristi u pesmi. Jednog dana sam napravila melodiju, to je ona koja se čuje u pesmi na samom početku. Zvučalo mi je filmski, podsećala me malo na filmove Tima Bartona. Njegova ostvarenja imaju taj magičan, malo uspavani momenat. Prošlo je neko vreme i onda sam se setila da spojim Ramondu sa melodijom i eto tako je nastala pesma", objasnila je Teya Dora značenje pjesme prije dolaska u Malme.

Sa prostora nekadašnje Jugoslavije u finale su se takođe plasirali i predstavnici Slovenije i Hrvatske.

Prema propozicijama takmičenja, u finale su se automatski plasirali članovi takozvane "Velike petorke" - Njemačka, Španija, Italija, Velika Britanija i Francuska, a sa njima i prošlogodišnji pobjednik Švedska.

Ovogodišnju Evroviziju prate brojni incidenti, od protesta zbog nastupa Izraela, do diskvalifikacije Holandije.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.