Finansijski krah: Bečkim dječacima "utihnuli" glasovi

BEČ - Bečkim dječacima, jednom od najpoznatijih horova na svijetu, koji su ne samo ambasadori Austrije, već i dio svjetskog kulturnog nasljeđa, prijeti nelikvidnost.

Aktuelna kriza zbog virusa korona pogodila je i Bečke dječake, koji se sada bore za preživljavanje.

Bečki dječaci su jedina privatna institucija koja ima pravo da nosi državnog orla, podsjeća predsjednik i umjetnički rukovodilac Gerald Virt.

Činjenicu da se radi o privatnom udruženju mnogo ne znaju, jer Bečki dječaci su najznačajniji dio austrijske kulture i u svijetu nezaobilazni dio kao i Mocart kugle. Bečki dječaci, kao udruženje, se kompletno samostalno finansiraju, bez drzavnih subvencija.

"Većim dijelom se finansiramo od naših turneja i koncerata", ukazao je Virt, dodajući da je virus korona kriza po prvi put u istorij staroj 500 godina dovela da "utihnu" glasovi Bečkih dječaka.

Svi termini su otkazani, dok je internat u kojem su smješteni mladi talenti morao da bude ispražnjen.

"I što se tiče američke turneje na jesen, u ovom trenutku nema pozitivnih izgleda", kaže Virt.

Već sada su Bečki dječaci imali gubitak prihoda u visini od više od 800.000 evra, a do kraja godine to bi moglo narasti na dva miliona evra. Od države, prema njegovim riječima, nije bilo do sada nikakve pomoći.

"Ako ne budemo dobili podršku države ili donacije onda ćemo u oktobru biti nelikvidni", upozorio je Virt.

Time bi bili ugroženi poznati horovi, kao i internat koji posećuje više od 300 djece, za koje roditelji plaćaju samo jedan "djelić" troškova.

"Škola je otvorena za talentovanu djecu iz svih slojeva društva", naglasila je portparol Bečkih dječaka Tina Brekvolt.