Foo Fighters najavili novog bubnjara

Grupa Foo Fighters otkrila je da će njihovog pokojnog bubnjara Tejlora Hokinsa zamijeniti iskusni Džoš Friz, poznat po saradnji sa mnogim bendovima.

Friz je tokom karijere od tri decenije sarađivao sa Denijem Elfmanom, Stingom, bendovima the Offspring, Guns N’ Roses, Weezer, Paramore, Nine Inch Nails i 100 Gecs.

Od 1996. godine član je benda Devo, a od 1989. godine benda Vandals, a njegovo priključivanje bendu oktriveno je tokom strima uživo pod nazivom "Foo Fighters: Preparing Music for Concerts".

Bend je na početku pozvao nekoliko poznatih bubnjara, pa je tako prvo Čed Smit (Red Hot chili Peppers) ušao da se žali kako mu je neko blokirao kola na parkingu.

Potom je Tomi Li (Motley Crue) došao da dostavi hranu, a Deni Keri (Tool) se pojavio sa dvije pudlice, sve dok ih nije prekinuo jedan glas.

Tada na scenu stupa blago iznervirani Friz, koji je sve vrijeme čekao za bubnjevima, uz reči: "Izvinite! Možemo li da konačno odsviramo neku pesmu?".

Potom su odsvirali osam pjesama, uključujući i nove pjesme sa predstojećeg albuma "But Here We Are", njihovog 11. po redu.

Bend je u januaru najavio da će nastaviti da svira i nakon Hokinsove smrti: "Bez Tejlora, nikada ne bismo postali bend koji smo bili. I znamo da ćemo biti drugi bend ubuduće bez Tejlora".

Friz će nastupiti sa bendom 24. maja, na početku nove turneje, a to je prvi put da će bend nastupati nakon dva koncerta posvećena Hokinsu krajem septembra.

Tada su im se pridružili Pol Makartni, Mark Ronson i bend Queen, a tada je i sam Friz svirao na Hokinsovim bubnjevima, prenosi "TheGuardian".