"For Him and Her" Amire Medunjanin među najboljim na uglednoj listi

SARAJEVO - Novi studijski album dive sevdaha Amire Medunjanin, ostvarenje "For Him and Her", našao se među 10 najboljih albuma ugledne godišnje liste "World Music Charts Europe".

Vijest o plasmanu albuma na ovu prestižnu listu potvrđuje kako se radi o divi čije stvaralaštvo prevazilazi granice naših prostora - ovo je još jedna potvrda njenog vanserijskog kvaliteta.

Album "For Him and Her", sjajno prihvaćen od publike i kritike, jedinstveni je omaž Tomi Zdravkoviću i Silvani Armenulić, a osim na CD-u, u prodaji je i kao bogato opremljeno dvostruko vinilno izdanje. Album u izdanju "Croatia Recordsa" objavljen je sredinom juna, a realizovan je u saradnji s partnerom projekta "Stars & More".

Veliko je ovo priznanje ne samo Amiri, nego i sjajnoj ekipi muzičara sa kojima je realizovala album "For Him and Her", a ovu ekipu čine Šajrkan Agabejli, bas, Bojan Zulfikarpašić, perkusije, Predrag Vasić, gitare i mandolina, Ismail Lumanovski, klarinet, Mustafa Šantić, harmonika, Vladimir Ćuković, violine, i Pantelis Stoikos, truba.

Dvanaest pjesama, među kojima su "Svirajte mi tiho, tiše", "Ja nemam prava nikoga da volim", "Čekaj me", "Šta će mi život", "Što je tužna tako ova noć", "Rane moje", "Kad se voli, što se rastaje", "Srećo moja", "Danka", "Dva smo sveta različita", "Što te večeras nema" i "Umoran sam od života" pjesme su kojima je Amira udahnula novi život.

"Neizmjerno sam sretna što je ovaj album naišao na takav odaziv i da je prepoznat i van regije. To samo govori da je glazba univerzalni jezik i ova vrsta muzike je oaza i utjeha, posebno sada u ovom ludilu u kojem živimo. Ova glazba zahtijeva slušanje", izjavila je Amira na predstavljanju albuma u Zagrebu.

Priznala je tada da je ona panker u duši, ali da su joj te pjesme dosta pomogle u životu i zato ih je odabrala za album.

"Ovakav muzički izričaj ne podliježe trendovima, vrlo je specifičan i ima emociju, što mi je najvažnije", navela je Medunjaninova.