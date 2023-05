Frankie Goes to Hollywood okupio se 36 godina nakon posljednjeg koncerta (VIDEO)

Slavni liverulski bend Frankie Goes to Hollywood iznenadio je obožavaoce kratkim ponovnim okupljanjem na koncertu povodom otvaranja Evrosonga.

U nedjelju (7. maja) naveče, bend se ponovno okupio na otvaranju evrovizijske sedmice u njihovom rodnom gradu Liverpulu uz veliku dobrodošlicu.

Svih pet članova originalne postave grupe - Holi Džonson, Brajan Neš, Pol Raterford, Mark O'Tul i Peter Gil - nastupili su na "St George's Plateau", a koncert je posjetilo 25.000 ljudi.

Frankie Goes To Hollywood pic.twitter.com/Ce3rSJyDbL — Hapertje (@Hapertje) May 7, 2023

Ali, bend koji je posljednji put zajedno nastupio prije 36 godina nije odsvirao svoje najveće hitove poput “Relax” ili “The Power of Love”.

Umjesto toga, jednostavno su izveli svoju pjesmu iz 1985. "Welcome to the Pleasuredome" s njihovog prvog albuma istog naziva.

Pjesma je bila na drugom mjestu top liste 1985. godine, prenosi "Independent"