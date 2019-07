"Franz Ferdinand": Voljeli bismo ovdje doći i na odmor

Posljednjeg dana muzičkog festivala "Nektar OK fest" na Tjentištu publika je uživala u najboljem muzičkom programu koji su priredili Vojko V, grupe "Let 3" i "Partibrejkers" i muzička senzacija iz Škotske "Franz Ferdinand".

Dan je započeo na "OK Summer" pozornici nastupom DJ Space Motiona, a kasnije se zabava nastavila u "OK kampu" na "Sensation" bini, gdje su se publici predstavili reper Vojko V i grupa "Let 3".

Nastup repera je izazvao neviđeno interesovanje posjetilaca "Nektar OK festa", koji su se gurali u prve redove ispred pozornice i zajedno s njim pjevali njegove najveće hitove "Ne može", "Pasta italijana", "Zovi čovika", a bilo je tu i nekoliko numera iz vremena grupa "Kiša metaka" i "Dječaci".

"Mene ovaj festival podsjeća na 'Vudstok'. Nastupamo u podne, puno je ljudi i stvarno bih pohvalio i publiku i festival. Bio sam ovdje prije nekoliko godina sa 'Dječacima', ali ovi su danas puno bolji", istakao je Vojko V.

Muzičar je ranije najavio novi album, međutim, kako kaže, pred njim je veoma naporna koncertna sezona. Ipak, potrudiće se da ga završi do kraja godine.

"Sve ide jako sporo. Imam koncerte stalno, doma imam dite koje treba paziti, ali spojilo se sve, tako da mislim da će biti novi album do kraja godine", istakao je Vojko V.

Nakon njega pozornicom u "OK kampu" je zavladao čuveni sastav "Let 3", koji je svojom zanimljivom koreografijom oduševio sve okupljene posjetioce.

"Rokenrol je uvijek zbližavao ljude, pa je ovo sjajna prilika da se ovdje ljudi zbliže. Jako je lijep festival i raste iz godine u godinu. 'OK festu' želim sreću i da bude među najvećim festivalima, a lijepo je krenuo tim putem", rekao je Zoran Prodanović Prlja iz benda "Let 3".

Posljednji dan "Nektar OK festa" je nastavljen muzičkim programom na "Jagermeister main" bini, gdje su nastupili sastavi "Jindas", "Lagana sreda", "Pips Chips & Videoclips", "Partibrejkers" i "Franz Ferdinand".

Cane iz "Partibrejkersa" je izrazio zadovoljstvo što ima priliku da nastupi na jedinstvenoj lokaciji kakva je Tjentište.

"Divna je priroda, okoliš i sve to, a mi kao i uvek dižemo publiku i dajemo sve od sebe. Leto nam je radno i idemo non-stop negde", rekao je Cane.

Dugo iščekivani škotski grofovi, bend "Franz Ferdinand", počeli su svirku pjesmom "No You Girls", a da su se posebno pripremili za ovaj nastup govori i to da su naučili da kažu "dobro veče" i "hvala", te su na taj način odali poštovanje publici koja je došla da čuje i vidi njihov nastup. Publika je plesala i pjevala uz hitove ovog benda, koji je svojim sjajnim nastupom obilježio posljednje veče šestog "Nektar OK festa". Svoje zadovoljstvo nastupom na Tjentištu potvrdio je i Aleks Kapranos, frontmen benda "Franz Ferdinand".

"Vrlo sam srećan što smo došli ovdje. Publika nas je divno primila, ovo je divno mjesto, divna priroda, i volio bih ovdje doći jednom i na odmor", rekao je Kapranos.

Oni najizdržljiviji još jednu zoru na Tjentištu dočekali su na "OK after partiju" uz Uroša Đurića. Preko 30.000 posjetilaca tokom tri dana trajanja festivala je osim bogatog i raznovrsnog muzičkog programa imalo priliku da uživa i u ostalim pratećim sadržajima poput projekcija filmova pod otvorenim nebom, promocija knjiga, raftinga, planinarenja i mnogih drugih čari koje nude "Nektar OK fest" i Nacionalni park Sutjeska.

"Posebnu draž festivalu svake godine daju naši kamperi, koji su i ove godine kamp ispunili do posljednjeg mjesta. Kao i obično u kampu je vladala neka posebna atmosfera koju mogu osjetiti samo oni koji su dijelili kamperski život. Najdraži posjetioci 'Nektar OK festa' svakako su bili oni najmlađi, koji su sa svojim roditeljima došli u ovu oazu savršenstva prirode i dobre muzike. Dolaskom mnogobrojnih porodica sa djecom 'OK fest' je dokazao da njeguje prave vrijednosti", poručili su organizatori festivala "Nektar OK fest".