Frenč Montana na Exitu

Exit će ove godine na jednom mjestu okupiti najtraženije zvijezde današnjice, a ova udarna selekcija upravo je postala jača za još jedno veliko ime.

Pravo sa vrhova svjjetskih top-lista, 13. jula, na glavnu binu zvanično najboljeg evropskog festivala stiže jedan od najtraženijih svjetskih repera, Frenč Montana!

Famozni muzičar iz Bronksa vlasnik je albuma i singlova sa vrha američke top-liste, te osvajač tri prestižne BET nagrade, uz tri Gremi i dve Bilbord nominacije, a njegov multiplatinasti hit Unforgettable, prošle godine eksplodirao je na radio-stanicama širom svijeta i danas ima vrtoglavih 700 miliona pregleda na Youtube.

Frenč Montana sarađivao je sa plejadom zvijezda, među kojima su i hedlajneri ovogodišnjeg "Exit", "Migos", ali i Dejvid Geta, Vikend, Kanje Vest, Dženifer Lopez, Majli Sajrus, Viz Kalifa, Džejson Derulo, Drejk i brojni drugi, dok mu je izdavač niko drugi do Pi Didi.

Nije mu odolio ni Holivud, pa najpopularniji superheroj koji puni bioskopske sale širom svijeta, Dedpul, u muzici iz filma ima njegov aktuelni hit Welcome to the Party.

Ovo veliko pojačanje nije i jedino, jer je završna žurka i dosad najveće finale "Exita" uz Dejvida Getu, Martina Gariksa, Alis Merton, Ninu Kravic, "Tejl of as" i mnoge druge, upravo postalo još veće.

Na glavnu binu festivala dolazi misteriozni američki hitmejker Zhu, te popularni amsterdamski bluz-fank bend "Maj bejbi", miljenici evropskih festivala, koji su svirali na gigantskom "Glastonberiju" čak šest puta.

U isto vrijeme, u Dens areni će se već najavljenom tandemu "Tejl of as" i beskompromisnoj tehno kraljici Nini Kravic u nedjelju uveče pridružiti i italijanski di-džej maestro Džozef Caprijati, harizmatični i nepredvidivi Danac Kolš, prva dama berlinske elektronske scene Dana Ruks i izvanredni banjalučko-sarajevski dvojac "After afer".

Za pravu groznicu subotnje večeri koju ove godine predvode Solomun i Boris Brejča, u Arenu dolazi i britanski hit trio "Disajpls", koji je od svog prethodnog nastupa na „"Exit" izbacio nove megahitove među kojima je i letnja hause himna On My Mind.

(NN/rts.rs)