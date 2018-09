Frenki i Sajsi MC najavljuju novu pjesmu i video-spot

​Poznati bh. reper Frenki završio je snimanje video-spota za pjesmu "Svi", koju je uradio u duetu sa Sajsi MC. Frenki ističe da je u pitanju pjesma koja je klupskog karaktera i idealna je za izlaske.

"Ova pjesma nema neki dublji socijalni smisao, kao što inače radimo. Ovo je ljetna, klupska pjesma, koja je namijenjena za izlaske", rekao je Frenki u razgovoru za "Nezavisne".

Atraktivna muzičarka i tuzlanski reper poznaju se dugo. Nakon dugogodišnje želje za saradnjom, ove godine su mnogo vremena provodili zajedno za vrijeme rada na projektu "Red Bull Raplika", gdje je reperka, pravog imena Ivana Rašić, bila sudija i voditelj.

"Sajsi MC i ja se znamo dugo i u zadnje vrijeme smo sarađivali na projektu 'Red Bull Raplika'. Ideju da napravimo nešto zajedno imali smo odranije, međutim nije nikako došlo pravo vrijeme za to. Ostavili smo to za neku drugu priliku i upravo ta prilika se konačno pojavila. Kako smo se viđali zbog 'Red Bull Raplike', često smo pričali o tome i shvatili da je sada dobro vrijeme da to napravimo", istakao je Frenki.

Reper dodaje da je instrumental za pjesmu "Svi" uradio Indigo te da se zvuk mnogo dopao Sajsi MC. Ostalo je, naglašava, na obostrano zadovoljstvo teklo brzo.

"Kada je Indigo završio instrumental počeli smo raditi na tekstovima i aranžmanima. Sve se brzo desilo. Već nakon prvog snimka shvatili smo da je pjesma odlična i onda smo počeli raditi na video-spotu, koji smo snimali u Sarajevu", istakao je Frenki.

Reper dodaje da video-spot prati tematiku pjesme te da je snimljen na jednoj lokaciji s nekoliko različitih scenografija.

"Osim nas, u video-spotu se pojavljuju Tijana Rašić, koja je glavna glumica, te Ina Čano, umjetnica i model nesvakidašnje ljepote. Sam spot smo snimili u jednom danu", rekao je Frenki.

Produkciju i fotografije potpisuju Nikola Blagojević i "Spektroom", a scenografiju i organizaciju Lea Petrović-Numić. Direktor fotografije je Jasmin Spahić, kojeg je vjerno pratio Amer Beganović. Spot je trenutno u montaži, a publika premijeru spota i pjesme "Svi", po riječima repera, može očekivati krajem ove sedmice.