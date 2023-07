Frenkie za "Nezavisne": Izlazak iz komfor zone pomaže da rasteš i sazrijevaš

Adnan Hamidović Frenkie, poznati bosanskohercegovački reper, objavio je svoj sedmi studijski album "Dunya", na kojem je obožavaoce iznenadio novim reggae zvukom.

Album donosi dvanaest pjesama, među kojima se uz naslovnu numeru izdvajaju "Inshallah", "Danima", "Džaba", "Evo me", za koje su već urađeni video-spotovi. Svakako, tu su i ništa manje značajne pjesme "Sam", "Kamila", "Trube", "Kun faya kun", "Zahvalan"...

"Sigurno je da album 'Dunya' donosi ono najbolje od prirodnog pobunjeničkog stava i samoopunomoćenja za preuzimanje kormila u vlastitoj verziji čistog, dobrog života 'Pura Vida'. A ljeto je samo slučajno tu", stoji u jednoj od recenzija albuma, a šta sam Frenkie kaže o albumu, pročitajte u pisanom intervjuu koji je ovim povodom dao za "Nezavisne".

NN: Prošlo je više od mjesec dana od objavljivanja novog albuma. Koliko ste zadovoljni povratnim reakcijama?

FRENKIE: Pa desile su se neke zanimljive situacije, sa ovim albumom sam dobio neku novu publiku, kada bih morao da ih svrstam generacijski, bili bi to ljudi oko moje generacije koji tvrde da je ovo moj najbolji album ikad, a sa druge strane dobio sam i neku mladu publiku. Među mojim stalnim slušaocima su mišljenja podijeljena, nekima se sviđa, nekima ne, što je razumljivo jer je totalno drugačije od svega što sam do sada radio. "Dunya" predstavlja moj rast i sazrijevanje i naivno je očekivati da će svi slušaoci to shvatiti i razumjeti, ali zasad su reakcije većinski pozitivne.

NN: U pjesmi "Danima" sa novog albuma kažete: "Slika mi nikad nije bila jasnija, došao je novi ja, jači ja." Koliko se ovaj stih odnosi na muziku, a koliko na zrelu životnu dob i generalno na Vas lično?

FRENKIE: Rekao bih da se kompletno odnosi na životnu dob i moje trenutno raspoloženje. Sada sam zakoračio u neki mir i prihvatanje i mislim da je to jedna od glavnih poruka albuma.

NN: Skoro je izašao i spot za pjesmu "Danima". To je, ako se ne varam, četvrti spot za neku od pjesama sa albuma "Dunya". Kažu da danas pjesma bez video-spota biva slabo vidljiva. Kakva su Vaša iskustva po ovom pitanju?

FRENKIE: Ma ne znam ni ja više šta da mislim. Jedni kažu da spot moraš imati, drugi da su spotovi postali nepotrebni jer se muzika više sluša na streaming servisima. Sve se to razvodi na više platformi i svako bira ono što njemu odgovara. Mislim da spot, ako je dobro urađen, može dodatno da naglasi poruku i atmosferu pjesme, tako ga da je lijepo imati.

NN: Na novom albumu, u dobroj mjeri, napustili ste hip-hop i donijeli reggae zvuk. Tekstovi su u potpunom skladu sa zvukom, čini se da ste u pjesmama u potpunosti izbacili materijalizam i takvo poimanje svijeta. Da li, po Vašem mišljenju, tekstovi hip-hop muzike, što na lokalnom, što na globalnom planu, i dalje u najvećoj mjeri glorifikuju materijalizam?

FRENKIE: To je utisak koji možemo dobiti ako posmatramo hip-hop površinski, te teme definitivno dobijaju najviše paženje i o njima se najviše repa. Ali nije hip-hop samo to, ima tu raznih izvođača koji kroz muziku obrađuje i bitne teme. Al' tačno je također da taj žanr sve više promoviše ne samo materijalizam, nego razne nakaradne pojave u društvu pa meni kao roditelju dvoje djece je sve teže to slušati i sve teže pronaći nešto što je pozitivno. Muzičari su ti koji prave razliku i dosadno je ako su svi stilski slični. Ako si spreman da odskačeš od onog što masa traži, onda moraš biti spreman na manju publiku.

NN: Na raznim festivalima ove godine slave pedeset godina hip-hop žanra. Hipotetički, da dobijete zadatak da priredite antologiju hip-hop tekstova južnoslovenskog prostora, čije pjesme ne biste izostavili?

FRENKIE: Odlično pitanje, po meni to su El Bahattee, Edo Maajka, Marčelo, Vojko V i još par njih. Zapravo kriterij po kojim bih birao se naslanja na prijašnje pitanje. Šta su ti ljudi dali ovoj sredini, koliko su bili hrabri u svojim tekstovima i srušili neke stereotipe i granice. Koliko su na pozitivan način uticali na sredinu i slušaoce, to je ono što je bitno, a ne koliko flaša si popio u klubu, kakva kola voziš i koliko ti je djevojka luda. Nadam se da će buduće generacije znati to razlikovati i pamtiti prave umjetnike.

NN: Što se tiče samih žanrova u muzici, kako u pjesmama jednog autora, tako i na festivalima, slušamo mnogo toga, od punka, rocka, reggaea, elektronike, hip-hopa, trepa itd. Na djelu je mješavina svega i svačega. Da li je to dobro ili loše za muziku?

FRENKIE: Nemam ništa protiv, spajati žanrove i eksperimentisati je super. Ja sam na pjesmi "Tebi" spojio sevdah i hip-hop, svirao sam sa bendom gdje smo eksperimentisali sa rockom, punkom, hardcorom, evo sad imamo reggae. Svaki izlazak iz komfor zone ti pomaže da rasteš i sazrijevaš. Ne treba biti ograničen. Meni je temelj uvijek hip-hop, ali nemam ništa protiv začina i novih recepata.

NN: Znam da je pogrešno pitati autora da objasni neku svoju pjesmu, jer pjesnik šta je htio da kaže već je rekao u pjesmi. Ipak rizikovaću i pitati, koliko naslovna pjesma sa albuma ima veze s tim što ste prestali piti alkohol, o čemu smo čitali u jednoj Vašoj kolumni?

FRENKIE: Pogodio si, ako si ti to prepoznao, onda je tako. Ne mora se nužno ni slagati sa mojim motivima, ali to je slika mene koju ti imaš. Umjetnost je u oku posmatrača, kako kažu. Sve te odluke i promjene u mom životu čine komadiće mozaika koji predstavlja kompletnu sliku. Sve to što sam prošao je moralo tako biti i ne kajem se, jer to ne mogu promijeniti. Jedan umjetnik može da konzumira razne opijate kako bi podstakao kreativnost, ali ja smatram da čovjek najbolje radi kada je čist od toga. Ako ti treba nešto da ti pokrene maštu, onda nisi maštovit.

NN: Sezona je festivala, gdje imate zakazane nastupe i kakvi su planovi nakon ljeta?

FRENKIE: U Brčkom sam 20. jula, 5. avgusta Ptuj, 19. Šibenik, 25. Rijeka, 28. Nikšić. Koga zanimaju datumi neka nas prati na mrežama pa će vidjeti na vrijeme. Tebi hvala na razgovoru, a raji koja nije poslušala "Dunyu", šta čekate?