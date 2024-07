"Freshwave 2024": Sve spremno za najveće izdanje festivala do sada!

BANJALUKA - Sve je spremno za dvanaesto izdanje "Freshwave" fesivala koji će na banjalučkoj tvrđavi Kastel biti održan od 1. do 3. avgusta, a danas se otvara festivalski kamp u kojem će posjetioci moći da borave do 4. avgusta.

Kako saopštavaju organizatori, nastavljajući konstantan rast festivala, "Freshwave" svojoj publici, uz nastupe nekih od najpoželjnijih svjetskih i regionalnih muzičkih zvijezda, nudi jedinstveno festivalsko iskustvo kroz inovative i spektakularne vizuelno-pirotehničke sadržaje, vrhunski kvalitet zvuka i najbolje bine, bogate sadržaje festivalskih zona, savremen festivalski kamp ali i mnogobrojne turističke sadržaje grada na Vrbasu.

"'Who See', Cunami Flo, Z++, Hiljson Mendela, Grše, Vojko V. Zhiva, Dante, Jymenik, Hot Since 82, Adana Tvins, Konstantin Sibold, Rakon, Drunken Kong, Coeus i '999999999' headlajneri i koheadlaneri su ovogodišnjeg izdanja 'Freshwave' festivala, a predstojeće izdanje festivala stiže na energetskom talasu koji garantuje nezaboravne nastupe i savršene uspomene", navode organizatori.

Više od stotinu izvođača nastupiće na šest festivalskih bina, te će Live, Main, Energy, Nirvana, Funk You, Camp stage i pridružena dnevna Riverside bina u naredna tri dana, kako navode organizatori, okupiti posjetioce najvećeg mzičkog festivala u BiH iz više od 30 svjetskih i evropskih zemalja.

"Na gradskoj 'Našoj plaži' Sitari na lijevoj obali Vrbasa u banjalučkom naselju Srpske Toplice čeka vas zagrijavanje pred festivalske večeri na tvrđavi Kastel u Banjaluci, 1, 2. i 3. avgusta od 11 do 19 časova, potpuno besplatno za sve posjetioce, a očekujte nastupe regionalnih izvođača koje ćemo svakako slušati na dvanaestom izdanju 'Freshwave' festivala", poručuju organizatori.

Povodom novog izdanja festivala navode da posjetioce očekuju i u festivalskom kampu uz bedeme tvrđave Kastel, na lijevoj obali rijeke Vrbas.

"Osmišljen za potpuno uživanje i kao epicentar najboljih festivalskih sadržaja, ovog ljeta od 31. jula do 4. avgusta biće potpuno besplatno na raspolaganju svima koji kupe trodnevnu festivalsku ulaznicu", navodi se u saopštenju.

Napomena za sve posjetioce je da će plaćanje na festivalu biti omogućeno CashLess sistemom, a za sve vlasnike VIP ulaznica napomena da kupovinom VIP ulaznica ostvarujete pogodnosti pristupa festivalskoj VIP zoni, koja se nalazi uz festivalsku Main binu, a u kojoj su posjetiocima osim najbolje pozicije na festivalu na raspolaganju ugostiteljska usluga na najvišem nivou, koktel bar, zasebni stolovi, poseban pristup odvojenom toaletu, uz ograničen broj posjetilaca, odnosno maksimalan komfor.

"Napominjemo da su i dalje u prodaji sve vrste festivalskih ulaznica koje su dostupne na banjalučkom Trgu Krajine, na ticket point-u na samom ulazu na tvrđavu Kastel, putem ticket servisa kupikartu.ba i na fizičkim prodajnim mjestima ovog ticket servisa širom BiH", zaključeno je u saopštenju, uz napomenu da će svake večeri festivala kapije biti otvorene od 19 časova.

