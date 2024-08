BANJALUKA - Više od 100 izvođača domaće i svjetske muzičke scene nastupilo je tokom tri večeri "Freshwave" festivala, koji je po dvanaesti put održan na banjalučkoj tvrđavi Kastel, a publika koja je plesala do ranih jutarnjih časova potvrda je zašto je upravo ovaj događaj ucrtan na regionalnu festivalsku mapu.

Inače, dvanaesto izdanje "Freshwave" festivala počelo je u četvrtak naveče, kada su scenu zapalili reper Cunami Flo, te dvojac "Who See", Dejan Dedović Dedduh i Mario Đorđević Noyz, zatim je sjajna atmosfera nastavljena u petak, kada su zidine Kastela zatresli Vojko V, domaći autori Mladen Tomić, Nebs Jack te njemački duo "Adana Twins", dok su u subotu atmosferu do usijanja doveli hrvatski reper Grgo Šipek Grše, te Konstantin Sibol, Raxon te drugi izvođači.

U subotu uveče je za zagrijavanje publike na "Live" bini bila zadužena Ivana Lukić, poznatija kao Jymenik, R&B kantautorka, nakon koje je publiku zapalio hrvatski hiphop muzičar Ivan Hilje, poznatiji kao Hiljson Mandela, a atmosfera je eksplodirala kad je Grše izašao na scenu, pozdravivši okupljene riječima: "Dobro veče, Banjaluko, hoćemo se razbit' večeras?"

"Brate, prelipo je bit' četvrti put 'vamo. Hvala na podršci i ljubavi", poručio je Grše.

Veliku scenu je zapalio dobro poznati DJ duo elektronske muzike Filip Fisher i Nino Čelebić iz Beograda, poznatiji kao "Inner sense", a nakon njih je na scenu izašao Konstantin Sibold, koji je prepoznatljiv po tehno, haus, ali i indipop zvuku, čiji ritam je razdrmao već dobro raspoloženu publiku.

Na sjajnu atmosferu se nadovezao Raxon, čiji je tehno zvuk dočekan gromoglasnim oduševljenjem, a za sam kraj, na glavnoj bini, do ranih jutarnjih časova publiku je na nogama držao Nemanja Petković, poznatiji kao Coeus, koji je svojim zvukom, koji zalazi u melodični tehno i dip haus, zatvorio ovogodišnji festival.

Više od 20 izvođača iz regiona i svijeta publiku je zabavljalo do ranih jutarnjih časova i na "Nirvana", "Funk you", "Energy" i glavnoj festivalskoj "Main" bini.

Tako su na "Energy" bini za dobru atmosferu bili zaduženi, između ostalih, Luka Jukić, Ena Smajić, Ina Nia, Syntetix, Forest People, dok su posljednje večeri na "Nirvana" bini rasplesanu publiku oduševili Zmayo, Yudhisthira, Kala, Nibiru, te Damzah. Na "Funk you" bini publika je trećeg dana uživala u unikatnim zvukovima koje potpisuju "Mika voli disco", "Comix" te "Los hombres locos".

Za zagrijavanje publike na "Live" bini bili su zaduženi mladi reper Dante, hrvatski treper Zvonimir Husnjak poznatiji po imenu Z++ i Vojko Vrućina.

Da s razlogom godinama dolazi na ovaj festival, još jednom je pokazao Vojko V, čiji su nastup obilježili miks zvukova rep i folk svijeta i aktivno učestvovanje publike, kako ispred scene, tako i na sceni. Mladići su sa Vojkom repovali, radili sklekove, a Vojko je uspio da i kišu okrene u svoju korist, te je publiku pozvao da mu se pridruži na bini.

"Freshwave" publika je rado đuskala i uz dobro poznato ime jednog od pionira elektronske muzike u Banjaluci, Mladena Tomića, čiji rad karakteriše tehno i tehno haus sa snažnim gruvom i basom koji je odzvanjao tvrđavom Kastel, a vrhunac večeri na glavnoj bini bio je nastup njemačkog dvojca sa svjetskom reputacijom koji nastupaju pod imenom "Adana Twins", a nakon nastupa širom svijeta svojim prisustvom su kao hedlajneri drugog dana obogatili i "Freshwave".

Drugo veče zaredom titulu najveće bine po broju izvođača odnijela je "Energy" bina, koja je postala sinonim za riznicu mladih i perspektivnih imena, a posjetioci druge večeri "Freshwavea" mogli su da uživaju u unikatnim zvukovima koje potpisuju "Mekhu", "Lansky", "Einfakinn B2B Machado", Stefan Ivanković, "2ODD B2B Coem", "Anya", "Milhouse" i "Commisar Lag".

Ljubitelji psihodeličnog transa nisu ostali kratkih rukava, jer su im na "Nirvana" bini najzanimljivije bitove ovog žanra servirali "Tin", "Nevalis", "Anakin Psywalker", "Ninesence", "Strider" i "Activs". Sitne sate na glavnoj biti publika je brojala uz jednog od najpoznatijih malteških diskdžokeja Andrea Camillerija, poznatijeg kao Andy Miller.

Dvanaesto izdanje "Freshwave" festivala počelo je u četvrtak naveče na banjalučkoj tvrđavi Kastel, a tada je veliku scenu zapalio kohedlajner prvog festivalskog dana, reper Cunami Flo. Mnogobrojna publika je sa sarajevskim izvođačem u korak "Klizila po mahali", sve do zvukova dobro poznatih rima u izvođenju dvojaca "Who See" iz Boke Kotorske.

Dejan Dedović Dedduh i Mario Đorđević Noyz su za festivalsku publiku izvodili stare hitove, kao i nešto novije pjesme uz konstantne šale i podsjećanje da skupa nastupaju preko 20 godina.

"Mislim da je dobro što i dalje uspijevamo organizovati žanrovski raznovrstan festival, a svako može da pronađe nešto za sebe. Nemamo u istom momentu iste stvari na svim binama, tako da ljudi po svojim afinitetima mogu da hodaju po tvrđavi i da slušaju ono što im se dopada", rekao je Danijel Dakić, PR "Freshwave" festivala.

Dok je publiku na "Nirvana" bini zabavljao jedan od predvodnika trens scene u Srbiji, "Eclip" sa svojim "Live actom" za atmosferu na glavnoj bini je bio zadužen španski DJ zavidne tehnike Horazio Cruz. Famozne devetke "999999999", italijanski duo, još jednom su potvrdili da su kao hedlajneri banjalučkog festivala, a publiku su doveli do usijanja, od hitova poput "300000003" do novijih djela, pokazujući sve bogatstvo "acid" tehna.

