"Freshwave" približava svijet Banjaluci, a Banjaluku svijetu

BANJALUKA - Dvanaesto izdanje "Freshwave" festivala biće održano na banjalučkoj tvrđavi Kastel od 1. do 3. avgusta, a organizatori poznatog festivala urbane kulture najavili su nastupe nekih od najpoželjnijih svjetskih i regionalnih muzičkih zvijezda.

Među hedlajnerima su svjetski poznata imena Hot Since 82, "Adana Twins", Konstantin Sibold, Raxon, "Drunken Kong", Coeus i "999999999", a ništa manje zanimljiva nije podjela ko-hedlajnera, među kojima su se našli Grše, "Who See", Cunami Flo, Hiljson Mandela, Z++ i Vojko V, kao i brojni drugi izvođači koji će nastupati na nekoj od pet festivalskih bina.

"Mnogo nam znači da smo uspjeli da održimo kontinuitet u ne tako jednostavnim uslovima i ponosni smo na to. Godine nam brzo prolaze, trudimo se da iz godine u godinu našem gradu pružimo što bolju promociju, a našim posjetiocima što bolju zabavu i što bolji doživljaj, ne samo 'Freshwavea', nego i Banjaluke", rekao je organizator Danijel Dakić za "Nezavisne".

"Freshwave" za svoje posjetioce obezbjeđuje trodnevni kamp, koji je potpuno besplatan za posjetioce sa trodnevnom kartom. Broj mjesta je ograničen, a trenutno je aktuelna 3+1 akcija, koja, kako joj i ime kaže, svima koji kupe tri ulaznice četvrtu daju besplatno.

"Pripreme za festival teku uobičajenim tokom, nadam se da će sve proći u najboljem redu, s obzirom na to da nam je nekoliko godina bio problem sa vremenskim prilikama i nekim drugim okolnostima, ali na to ne možemo uticati. Ako se zadrži ovo toplo vrijeme, mi ćemo biti najsrećniji da ugostimo izvođače koje smo i ove godine stavili na našu listu", dodao je Dakić.

Naveo je da ga posebno raduje da se glas o "Freshwave" festivalu svake godine čuje sve šire i sve jače.

"Kad smo počeli da radimo festival, ideja je bila da ljudima pružimo šmek urbane kulture i na tom i dalje insistiramo. Na našem festivalu se ne čuje samo elektronska muzika, već i mnogi drugi popularni žanrovi, kao što su trep, hip-hop ili trens, koji je dosta specifičan u odnosu na svu ostalu elektronsku muziku", objasnio je Dakić.

Dodaje da će se mnogobrojni svjetski poznati izvođači predstaviti publici koja dolazi ne samo iz regiona, već i iz čitave Evrope, pa čak i svijeta.

"Cilj je da približimo svijet Banjaluci, a Banjaluku svijetu. U startu nam je ideja bila da napravimo festival po uzoru na druge svjetske festivale, ali koji će Banjaluku pozicionirati na festivalsku mapu i omogućiti drugim mladim ljudima širom Evrope i svijeta da dođu, da vide kakav prelijep grad imamo i da uživaju zajedno sa nama u svemu onome u čemu i inače uživamo u Banjaluci", izjavio je Dakić.

Festival je povezan sa dajak klubovima, rafting klubovima, Turističkom organizacijom i često posjetiocima omogućava grupne i pojedinačne obilaske radi boljeg upoznavanja sa tradicijom, gastronomskom ponudom i istorijom grada.

"Nastojimo da ljudima objasnimo da muzički festivali nisu namijenjeni samo tamo nekoj grupaciji koja tri dana luduje uz neku muziku i neke izvođače, poenta je da predstavimo 'Freshwave' kao muzički festival koji može da bude pokretač razvoja turizma i drugih preduzetničkih grana. Od kada se pojavio festival, brojniji su i privatnici koji ljude vode na okolne ture i razgledanje znamenitosti oko i u Banjaluci", naveo je on.

Dodao je da se sa rastom festivala sve više vidi simbioza i osjeća promjena u gradu tokom tri dana festivala.

"To je jasan pokazatelj da radimo dobar posao, ne samo za festival, već i za čitav grad, turizam i kulturu uopšte. Smatramo da pozitivno utičemo na sve, za vrijeme festivala je mnogo posjetilaca koji traže noćenja, koji uživaju uz hranu, koji trebaju taksi prevoz, koji u ta tri dana troše novac na sve uobičajene stvari i svakodnevne potrebe", pojasnio je Dakić.

Naveo je da je poseban ponos festivala prepoznavanje i plasiranje budućih poznatih umjetnika.

"To nam mnogo znači zbog finansijske konstrukcije, ali i zbog renomea samog festivala. Kada se pogleda unazad, u ovih 12 godina smo imali zaista velike izvođače i velika svjetska imena, ali i mnogo onih koji su se u Banjaluci i BiH premijerno predstavili upravo na 'Freshwave' festivalu, a nakon toga su njihove karijere lansirane u nepovratnu orbitu, tako da mislim da pravimo dobar izbor i da našoj publici priuštimo nešto što će tek da bude veliki svjetski hit", pojasnio je Dakić, uz napomenu da će ove godine pred publiku izaći više od 70 izvođača.

Naveo je da ove godine dovode brojna imena o kojima će se sigurno tek pričati i čije vrijeme tek dolazi.

"'Freshwave' festival je najrasprostranjeniji brend u BiH, nešto što postaje prepoznatljivo i što odlikuje BiH i Republiku Srpsku, i nadam se da ćemo u tom smjeru nastaviti dalje da se krećemo. Naravno, voljeli bismo da nas više prepoznaju u našoj zemlji, nego u inostranstvu, ali vjerujem da će se i to izbalansirati i doći na svoje", izjavio je Dakić.

Festival je osmišljen za potpuno uživanje i kao epicentar najboljih sadržaja, a kao i prethodnih godina i ove donosi nepreglednu listu zanimljivih imena.

"Uspijevamo da nađemo način da održimo nova izdanja festivala koja su sve bolja i kvalitetnija, sa sve boljom produkcijom. Gledamo da omogućimo što većem broju posjetilaca da uživaju zajedno s nama na tvrđavi Kastel u gradu na Vrbasu", zaključio je Dakić za "Nezavisne".

"Freshwave" će i ove godine, kako su naveli organizatori, biti svojevrsna platforma ne samo za stvaranje novih prijateljstava i skupljanje nezaboravnih momenata, već i prilika za mnogobrojne umjetnike, čiji rad nije direktno u vezi sa muzikom, da se predstave javnosti i publici festivala, a na taj način nastaviće da ispunjavaju svoju ulogu u društvu kao važne spone između artista, scene i javnosti.

