Frontmen "Činčile": Čupamo se iz negative kreativnim radom

Sarajevski alternativni bend "Činčila" predstavio je video "Činčila Home karanjtin šov", koji je snimljen mobilnim telefonom u kućnoj izolaciji.

Video prikazuje na koji način sastav iz Sarajeva provodi vrijeme u izolaciji, sa pozitivnim duhom tokom ove krizne situacije. Frontmen benda Vanja Solaković ističe da video-snimak ima jasnu poruku, da koliko god je teško vrijeme i teško biti u izolaciji, opet se može nalaziti način da se bude kreativan.

"Željeli smo dati podršku društvu nečim što je pozitivno, sve u cilju širenja dobrih vibracija u ovom teškom periodu. Na neki način se i sami čupamo iz negative kreativnim radom, to je najbolji način. Mobitel sam koristio jer nemam trenutno ništa bolje kod sebe, a i da imam, mislim da ovakav tip videa treba da bude što iskrenije odrađen, budući da se radi o kućnom video-radu, te je i sam smisao rada da se prikaže najiskrenija situacija u kućnoj atmosferi", istakao je Solaković.

Muzičar dodaje da je pandemija virusa korona uticala na skoro sve aspekte normalnog života, ali da je ipak ostavila prostora umjetnicima da se više posvete kreativnom radu u izolaciji.

"Mnogi nisu na poslu i samo to slobodno vrijeme čovjeku dozvoljava da se bavi kreativnim radom, pogotovo ako se radi o ljudima koji su i inače kreativni. Smatram da je sistem mnogo zaslužan da ljudi i koji bi stvorili nešto, ne mogu od svakodnevne iscrpljenosti od posla, jednostavno nemaju energije da i to rade nakon napornog radnog dana", zaključio je Solaković.

Frontmen "Činčile" dodaje da je moguće ovih dana vidjeti veliki broj kreativnih projekata koji su preplavili internet, te da se brojni ljudi trude biti dio globalnog pokreta stvaranja umjetnosti iz izolacije.

"Mislim da je to pozitivno sa jedne strane, jer se mnogo toga dešava i stvara, a sa druge strane je i malo zastrašujuće, sve mi pomalo liči na neki globalni socijalni eksperiment. Bilo bi dobro da se nakon ovoga ljudi malo opamete, da počnu cijeniti jedni druge više, da im se ne bazira sve na ispraznom brendiranju i konzumerizmu, već da se cijene malo više stvari koje u suštini doprinose društvu, a ne pojedincima", istakao je Solaković i dodao da trenutno ne prati mnogo informativne emisije vezane za virus korona jer smatra da one još više ulijevaju strah kod pojedinca u izolaciji.

"Okrenuo sam se sebi i kreaciji, to je najbolji lijek. Optimističan sam oko svega, jer znam da je čovječanstvo prolazilo i teže stvari u prošlosti, samo mi je jako žao onih koji su izgubili svoje voljene i svih onih koji na bilo koji način pate, nekako u zraku osjećam tragediju i to me čini tužnim. Nadam se da će se sve brzo završiti. Za strah i paniku nema stvarno mjesta, dovoljno je situacija komplikovana da se na to još dodaju strah i panika, to je najgore što možete sebi uraditi", zaključio je Solaković.

Bend "Činčila" je prije izbijanja pandemije virusa korona bio na regionalnoj turneji, i u planu je nastavak putovanja čim pandemija prođe.

"Prvo što ću uraditi kada ovo prođe je prošetati čitavim gradom uzduž i poprijeko i naravno naći se sa svojim prijateljima", poručio je Solaković.