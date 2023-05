Frontmen "Del Arno Banda", za "Nezavisne": Sviranje u prirodi je u skladu sa rege muzikom

"OK fest" održava se na jednoj od najlepših lokacija na ovim prostorima. To je utisak koji smo poneli sa našeg prvog gostovanja. Uz to, festival podržava regionalne umetnike koji čine glavninu izvođača, što je za svaku pohvalu.

Mi sviramo rege, što automatski znači da je za nas sviranje na otvorenom, u prirodi, u potpunom skladu sa porukama koje nosimo. Što se mene lično tiče, ne postoji bolji ambijent za koncert nego na otvorenom, u prirodi.

Rekao je ovo za "Nezavisne" Jovan Matić, frontmen "Del Arno Banda", koji će 15. jula nastupiti u Nacionalnom parku "Sutjeska" na Tjentištu u okviru predstojećeg, devetog "Nektar OK festa". Ovim povodom, Matić, vokal i ujedno uz brata Vladana i osnivač "Del Arno Banda", govorio je u intervjuu za "Nezavisne".

NN: Kakav repertoar očekuje publiku na Vašem ovogodišnjem nastupu na "OK festu"?

MATIĆ: Na Tjentištu publika će imati priliku da čuje presek naših 36 godina rada, dakle, sve ove pesme koje voli uz one koje će tek zavoleti.

NN: Odrasli ste u Jugoslaviji, koliko ste upoznati sa antifašističkom borbom koja se vodila na teritoriji današnjeg Nacionalnog parka "Sutjeska", vraća li Vas dolazak ovdje u period partizanskih filmova?

MATIĆ: Pitanje samo po sebi sadrži odgovor. Odrastanje u SFRJ podrazumevalo je da su časovi istorije bili opširno posvećeni tom periodu. Ipak, dodao bih da je za mene Tjentište uvek najpre bilo asocijacija na fantastičnu, prelepu prirodu, pa tek onda na događaje koji su se na tom području odvijali tokom Drugog svetskog rata.

NN: Da li su ovakva mjesta idealna za rege svirke?

MATIĆ: Idealna su iz razloga što rege, između ostalog, veliki značaj pridaje očuvanju životne okoline, očuvanju zemlje na kojoj živimo i života u skladu sa prirodom. Dakle, za nas je izvođenje naše muzike u prirodi idealno mesto za predstavljanje naše muzike.

NN: Koje su glavne poruke regea kao muzike i kako ste Vi počeli da se bavite ovim muzičkim pravcem?

MATIĆ: Tolerancija, poštovanje drugih ljudi, život u skladu sa prirodom, miroljubivost, smirenost, staloženost, pozitivna energija, pružena ruka drugima, poštovanje drugih kao što poštuješ sebe, poštovanje svojih korena, uvažavanje tuđih mišljenja i običaja, sve su to ideje koje rege promoviše, a ujedno razlozi koji su me naveli da počnem da se bavim tom muzikom.

NN: Kroz "Del Arno Band" prošlo je više od 35 muzičara. Da li ta stalna mijenjanja postave predstavljaju problem ili novi članovi osvježavaju bend svojim idejama?

MATIĆ: "Del Arno Band" je muzička ideja, ne skup drugara koji se bave muzikom. U tom smislu stalne promene su prirodna stvar. "Del Arno Band" je ideja koja okuplja muzičare svih generacija, od najmlađih do najstarijih, dakle, svih onih koji se slažu sa idejama koje rege nudi i koji su zainteresovani za tu muziku. Promene su normalne i to nikada nije predstavljalo smetnju, naprotiv, omogućilo je da se sretnemo sa različitim umetnicima, od kojih je svaki donosio svoje viđenje ovih poruka.

NN: "Del Arno Band" radi sa Nemanjom Kojićem Kojotom na njegovom novom albumu. Kako to napreduje, kada možemo da očekujemo to izdanje?

MATIĆ: Pripreme idu sasvim dobro. Prvi utisci jesu da je Nemanja mogao i ranije da se odluči na ovakav potez, jer i te kako ima šta da kaže. Biće to veoma dobar album. Snimanje bi moglo da počne uskoro, najkasnije do leta, a izdanje bi moglo da bude spremno za objavljivanje do zime.

NN: Kojot Vas ističe kao svog mentora. Možete li da kažete nešto više o Vašem odnosu?

MATIĆ: Nemanju poznajem od njegove petnaeste godine. On je već tada bio raskošno talentovan i bavio se, kao uostalom veći deo njegove generacije, rokom, i to tvrđim zvukom. Susret sa mnom otkrio mu je rege i mogućnost da bolje iskoristi svoje znanje sviranja trombona. To ga je usmerilo ka svetu i on je postao vremenom svetski poznat rege trombonista.

NN: Svirali ste sa velikanima regea poput "Ju roja", Maksa Romea i Bendžamina Zefanaje. Kakve su oni utiske ostavili na Vas?

MATIĆ: Teško je o tome govoriti, jer je svaki od ljudi iz sveta regea koje sam upoznao različit. Ipak, mogu reći da mi je čast što sam mogao s nekima od njih da popričam. Najbolji utisak na mene kao ljudi ostavili su Alpha Blondy i Aston Barret. Moram da dodam da su mnogi od njih potvrdili jednu moju tezu, a to je da istinski veliki umetnici nemaju potrebe za, da kažem "mušičavim" ponašanjem. Sigurni u sebe sa lakoćom nose skromnost.

NN: Kakvi su Vam planovi za budućnost, radite li na nekim novim projektima?

MATIĆ: "Del Arno Band" je veoma aktivan ove godine. Trenutno se snima moj solo album, pa potom snimamo Kojotov album na srpskom da bismo na kraju završili snimanje novog album grupe. Prvi singl "Samo dalje" uz učešće velikog Tadimana je već objavljen kao najava tog albuma, a prethodno i singl sunce. Tako da možete da očekujete puno nove muzike iz naše kuhinje. Živeli i vidimo se 15. jula na Tjentištu.