Frontmen Kjura odgovorom iznenadio uzbuđenu novinarku

Britanski bend The Cure u petak je primljen u Rokenrol dvoranu slavnih, a pored upečatljivog nastupa na samoj ceremoniji, pažnju internet zajednice privukao je odgovor frontmena benda Roberta Smita na pitanje jedne novinarke na crvenom tepihu.

Članove benda je, uoči ceremonije, intervjuisala vidno uzbuđena američka novinarka koja je, po sopstvenom priznanju, i njihova velika obožavatenjka.

"Čestitam, Kjur! Primljeni ste u Rokenrol dvoranu slavnih! Da li ste uzbuđeni kao ja", upitala je usplahirena novinarka Roberta Smita, na šta joj je on ravnodušnim tonom kratko odgovorio:

"Po svemu sudeći, ne!".

Kjur je, inače, na samoj ceremoniji odsvirao pet svojih hitova: "Shake Dog Shake", "A Forest", "Love Song", "Just Like Heaven" i "Boys Don’t Cry".

Osim Kjura, u Rokenrol dvoranu slavnih primljeni su i Def Lepard, Roksi Mjuzik, Rejdiohed, Zombiz, Dženet Džekson i Stivi Niks.

