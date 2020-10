Frontmen "Moreuza": Nakon pandemije još će se manje ulagati u umetnost

Ljubavna pjesma "Koga ću ti vraga ja" novi je singl muzičkog sastava "Moreuz", a govori o odnosu zrelog muškarca i mlade djevojke i završetku njihove burne veze. Ovaj sastav ranije je predstavio i pjesmu "Sve što imaš daj mi", koja se bavi problemom beskućnika, jer je želja benda da kroz umjetnost ukazuje na socijalne probleme, a pored toga, "Moreuz" je postavio i nove standarde na sceni pa su tako bili prvi bend koji je plaćao svojoj publici da dođe na nastup.

Ilija Šetka, frontmen sastava "Moreuz", koji je ujedno i frontmen "Banjalučke pivare", u razgovoru za "Nezavisne" govori o novoj pjesmi, djelovanju benda "Moreuz", ranijem angažmanu u grupi "Hypnotized" i prilikama na muzičkoj sceni u periodu pandemije virusa korona.

NN: Nedavno ste predstavili pjesmu "Koga ću ti vraga ja". Kako biste opisali tematiku ovog izdanja i ko je sve radio na realizaciji pjesme?

ŠETKA: Ovo je ljubavna pesma. Sve naše pesme su o ljubavi. Pesmu smo snimili u Beogradu, a miks je radio naš prijatelj iz Rijeke Matej Zec iz grupe "Let 3".

NN: Pjesma je dobila zanimljiv video-spot. Koliko ste dugo radili na snimanju i da li se tokom snimanja desila neka interesantna anegdota koju ćete rado pamtiti?

ŠETKA: Snimali smo jedan ceo dan i imali sreće sa lepim vremenom. Uvek je vrlo zabavno na snimanjima spotova, ovaj put smo imali dogovor da sve bude opušteno i sa dosta improvizacije. Okupili smo dobru ekipu kod drugara Tonija na splav na Adi Međici i snimali druženje sa dve kamere. Bilo je više alkohola nego inače, a anegdota je da se cela ekipa, uključujući režisera, napila, te je materijal od poslednjih nekoliko sati snimanja uglavnom ostao van spota.

NN: Bend "Moreuz" je nekoliko godina na sceni, a ipak ste za kratko vrijeme postavili neke standarde, ali i pitanja. Konkretno, imali ste pjesmu "Sve što imaš daj mi", koja se bavila problemom beskućnika. Koliko je, po Vašem mišljenju, bitno ukazati na socijalne probleme kroz muziku i da li muzika ima tu moć da utiče na svijest ljudi?

ŠETKA: Mediji imaju moć da utiču na svest ljudi, internet pogotovo. Naši spotovi često ukazuju na socijalne probleme, a snimajući spot za "Sve što imaš daj mi" dan pred snimanje nas trojica bili smo po gradu kao invalid, slep čovek i beskućnik. Poražavajuće je koliko su prolaznici bili nezainteresovani za pomoć slepcu pri prelasku ulice ili invalidu pri penjanju kolicima na trotoar. Ljudi se uglavnom sklanjaju kao što bi se sklanjali od gubavaca. Jedina različitost koju smo kao društvo skoro potpuno prihvatili je homoseksualizam, i to posle decenija borbe i ozbiljnog globalnog pokreta, sve ostalo je na nezavidnom nivou. Biti invalid ili slepac na Balkanu je prilično neugodno. Nakon spota za pesmu "Ugriz đavola" zvao nas je predsednik Udruženja pčelara Srbije i rekao da smo uradili više na temu veštačkog meda jednim spotom nego oni za više godina ukazivanja na problem u medijima.

NN: Kada kažemo da ste postavili standarde, sjećamo se da ste na "Kontakt" konferenciji u Beogradu prošle godine svakom posjetiocu davali po 100 dinara i na taj način bili prvi bend koji je plaćao publici da dođe na svirku. Zanimljiva ideja, kako ste došli na nju?

ŠETKA: Opet je to u neku ruku ukazivanje na moć medija i socijalni problem. U moru internet hitova i bez ikakve zainteresovanosti medija za rok muziku, jedini način da publika čuje vašu pesmu ili vidi spot jeste preskupo oglašavanje na Googleu, You Tubeu, Facebooku ili Instagramu. I onda uđeš u analitiku i vidiš da te ta igrarija košta 100 dinara po pregledu, korisniku, kliku. Hteli smo da izbegnemo posrednike i da publici direktno platimo da nas čuju. Reakcije su bile odlične. Lep je osećaj deliti pare i pivo ljudima, radićemo to ponovo.

NN: Iza sebe imate album, koliko je uopšte isplativo objavljivati album kao cjelinu u vremenu kada su primat preuzeli singlovi i spotovi?

ŠETKA: Celo bavljenje rok muzikom na ovim prostorima je neisplativo. Drugi su motivi u pitanju, isplati se samo svirati obrade po klubovima i svadbama, a mi to ne radimo. Svi iz "Moreuza" imaju druge poslove od kojih žive, a u muziku ulažemo jer volimo da pišemo pesme i sviramo.

NN: Prije nastanka "Moreuza" Vi ste bili frontmen sastava "Hypnotized", koji je na jedinstven način spajao narodnu i starogradsku muziku sa čvrstim rifovima. Šta se desilo sa bendom?

ŠETKA: Bend "Hypnotized" je punio klubove i svirao na svim većim festivalima. Onda smo u nekom trenutku poželeli da radimo autorski materijal, ali taj bend je toliko postao popularan po tim obradama da smo nekako doneli odluku da ne radimo autorske kao "Hypnotized". Počeli smo, ali ljudi su želeli da slušaju "Vranjanku" i Tomu Zdravkovića, tako da smo odlučili da pravimo novi bend i nove pesme. "Hypnotized" zvanično ne radi, ali su svi članovi benda i dalje u kontaktu, tako da on uvek može da se sklopi i odsvira nekoliko festivala. Baš pre dve nedelje u Banjaluci mi se desilo da mi je prišao dečko i pitao: "Da nisi ti pevač 'Hypnotizeda'?" Došao čovek sa olovkom i tražio autogram. On živi u Nemačkoj u nekom malom mestu i kaže: "Ja volim metal i tvrdi zvuk, ali ja sam iz Banjaluke i u DNK mi je naš melos, a vi ste to spojili bolje nego bilo ko drugi i mi vas tamo obožavamo." Mislim da je to bila super priča. Ja ne volim narodnjake, ali stare pesme svi volimo. Kad neko počne u kafani da peva Tomu ili Tozovca, to svima nama prija i to je melos koji ne treba mešati sa turbofolkom.

NN: Svjedoci smo činjenice da je pojava pandemije virusa korona uticala na planetu te da smo u onim prvim mjesecima bili prinuđeni da vrijeme provodimo u karantinu i kućnoj izolaciji uz zabrane kretanja. Upravo tih dana, naši jedini prijatelji su bili knjige, muzika, filmovi. Smatrate li da ćemo izaći iz ovoga pametniji pa u budućnosti više ulagati u umjetnost?

ŠETKA: Mislim da nećemo, izaći ćemo još više divlji nego što smo bili, sa psihozama i željni svega. Ekonomija će biti na kolenima globalno i još će se manje ulagati u umetnost i kulturu.

NN: Kakvi su naredni planovi "Moreuza" i koliko je globalna pojava pandemije uticala na rad benda?

ŠETKA: Kako nema festivala i svirki, fokusirali smo se na pisanje pesama. Bili smo vredni u vreme karantina i imamo gotov materijal. Nikola Vranjković nam radi produkciju i trebalo bi da ploča bude gotova početkom sledeće godine. Album će imati desetak pesama. Nadam se da će sledećeg leta biti koncerata te da ćemo album moći da predstavimo publici u Banjaluci i regionu.