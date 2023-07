Frontmen TBF-a za "Nezavisne": Na kulturnu scenu regiona gledam s empatijom i zanimanjem

Mladen Badovinac je vokal i tekstopisac popularnog splitskog sastava "The Beat Fleet", koji će sa čuvenim TBF-om nastupiti na "Sky Cola OK Stageu" 14. jula, prvog dana predstojećeg "Nektar OK festa".

Uoči nastupa na Tjentištu u Nacionalnom parku "Sutjeska", ovim povodom o atraktivnoj lokaciji održavanja festivala, muzici i "splitskom stanju uma" govorio je za "Nezavisne novine".

NN: Šta publika može da očekuje od Vašeg nastupa i kakav repertoar ćete predstaviti na ovom koncertu?

BADOVINAC: Svirat ćemo jedno te isto. To su odlične pisme grupe TBF koje voli i staro i mlado.

NN: Kakve utiske nosite sa prethodnih nastupa na Tjentištu?

BADOVINAC: Odlične, svaki nastup nam je bio odličan. Odlična publika, odlično gostoprimstvo, odlična lokacija.

NN: Koliko su ovakvi festivali u prirodi dobri za podizanje svijesti čovjeka o ekologiji?

BADOVINAC: Odlični su ovakvi festivali za podizanje svijesti čovjeka o ekologiji.

NN: Koliko ste upoznati sa antifašističkom borbom koja se vodila na teritoriji Nacionalnog parka "Sutjeska", da li ste tokom prethodnih nastupa imali prostora da malo više obiđete nacionalni park?

BADOVINAC: Odlično smo upoznati s antifašističkom borbom koja se vodila na teritoriji Nacionalnog parka "Sutjeska" još od malih nogu kroz školovanje i jugoslavensku kinematografiju. Nismo imali priliku da malo više obiđemo nacionalni park, bili smo umorni, išli smo spavat.

NN: Već osam godina TBF nije izdao album. Zašto je to tako, imate li stvaralačku krizu ili su vas neke okolnosti poput pandemije virusa korona usporile?

BADOVINAC: Radimo na najodličnijem albumu, treba nam najviše vremena.

NN: Kada može da se očekuje novo studijsko izdanje TBF-a?

BADOVINAC: Najbolje je da počnete očekivat pred sam izlazak albuma.

NN: Zašto danas publika sve manje sluša albume, da li je to što se sve više izdaju singlovi neki povratak korijenima popularne muzike ili su ljudi previše zatrpani raznim materijalom da bi izdvojili sat ili dva da preslušaju studijski album?

BADOVINAC: Ne znam.

NN: Kako gledate na kulturnu scenu regiona bivše Jugoslavije?

BADOVINAC: Na kulturnu scenu regiona bivše Jugoslavije gledam navijački, s empatijom i zanimanjem.

NN: Gdje se društvo nalazi, koliko su se ljudi odrodili jedni od drugih u svakodnevnoj poplavi informacija?

BADOVINAC: Društvo se nalazi na makijatu, di oni i ja tu. 69 odsto su se odrodili.

NN: Šta je tačno "splitsko stanje uma", kakvo je ono danas u odnosu na period kada je legendarna pjesma objavljena?

BADOVINAC: Je***e u mozak, isto je i danas, samo je danas odlično.

NN: U čemu je tajna mentaliteta vašeg grada?

BADOVINAC: U je***u u mozak.